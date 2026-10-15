Bakat Lionel Messi sudah memukau semua orang sejak ia masih kecil, tetapi bahkan kemampuan luar biasa yang ia tunjukkan sejak dini dengan bola pun tidak meyakinkan semua pihak di Barcelona.

Meski menimbulkan keraguan di Barcelona, Lionel Messi mampu mengubah sejarah klub tersebut untuk selamanya.

Dan lebih dari dua dekade kemudian, laporan-laporan yang diungkap jurnalis Florent Torchut mengingatkan bahwa perjalanan Messi menuju kejayaan tidak lepas dari keraguan pada awalnya.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", jurnalis Prancis dari majalah France Football dan penulis biografi "Raja Leo" itu mengungkap tiga laporan penilaian yang disusun oleh para pelatih La Masia selama uji coba pertama pemain Argentina tersebut di Barcelona, pada musim gugur tahun 2000.

Dokumen-dokumen yang dipublikasikan oleh organisasi Torchut tersebut memperlihatkan berbagai penilaian yang diterima pemain sepak bola yang lahir di Rosario itu, yang saat itu berusia 13 tahun ketika bergabung dengan Barcelona.

Kemampuan teknisnya langsung menarik perhatian, tetapi tinggi badan dan pertumbuhan fisiknya memunculkan keraguan soal kemampuannya bersaing di level yang lebih tinggi.

3 laporan berbeda tentang Messi

Pelatih pertama memuji keterampilan sepak bola Messi dan keunggulan teknisnya atas rekan-rekan seusianya.

Dalam laporan itu disebutkan: "Untuk ukuran usianya, dia adalah pemain yang sangat lengkap secara teknis," sembari menyoroti pula visi tajamnya, kelincahannya, kecerdasannya, kemampuan menggocek, dan kekuatan tendangannya. Laporan itu ditutup dengan penilaian positif: "Luar biasa di dalam kotak penalti. Satu-satunya kelemahannya adalah tubuhnya yang pendek dan kurangnya kekuatan fisik. Pemain hebat."

Penilaian kedua menunjukkan pandangan yang lebih pesimistis. Sementara pelatih tersebut mengakui kemampuan teknis pemain Argentina itu yang tidak terbantahkan, ia menilai bahwa postur tubuhnya bisa menjadi penghalang besar bagi kemajuannya.

Dalam laporan itu disebutkan: "Tubuhnya yang pendek (142 cm) menghalanginya untuk bersaing."

Pelatih itu bahkan meragukan kemampuannya bermain di kategori yang lebih tinggi seandainya tinggi badannya mencapai 150 cm. Kesimpulannya pun tegas: "Saya tidak berpendapat dia harus dikontrak."

Pelatih tersebut mengusulkan agar perkembangan Messi dipantau dan dinilai kembali dua tahun kemudian.

Laporan ketiga menyajikan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Penulisnya tidak memiliki keraguan sedikit pun soal potensi pemain muda Argentina itu, dan menyerukan agar klub mengontraknya dengan mengatakan: "Dengan cara tertentu, dia adalah Maradona (muda). Saya akan mengontraknya; dia punya banyak hal untuk diberikan. Kita akan lihat bagaimana dia berkembang."





Perbandingan dengan Diego Armando Maradona menegaskan kesan yang bisa ditinggalkan bakat Messi bahkan pada tahap sedini itu.

Tiga laporan, tiga sudut pandang, dan satu kesimpulan: kemampuan teknisnya tampak luar biasa, tetapi postur tubuhnya belum pasti.

Messi tampil dalam 778 pertandingan resmi bersama Barcelona, mencetak 672 gol dan meraih 35 gelar.

Anak laki-laki yang bergabung dari Rosario pada usia tiga belas tahun, yang kemampuan fisiknya sempat diragukan, pada akhirnya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub dan pemain terbaik sepanjang masa (menurut surat kabar Spanyol tersebut).