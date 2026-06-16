Salah satunya di luar lapangan... Bintang Senegal mengaitkan kekalahan dari Prancis dengan dua alasan

Babi Jayi, bintang tim nasional Senegal, menjelaskan alasan kekalahan dari tim nasional Prancis di Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa timnya akan berusaha menampilkan performa terbaik dalam pertandingan-pertandingan mendatang.

Timnas Senegal mengawali pertandingan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kekalahan 1-3 dari timnas Prancis dalam pertandingan yang digelar Selasa malam di Stadion "MetLife" dalam Grup Sembilan.

Kylian Mbappé mencetak dua gol yang mengantarkan tim Les Bleus meraih kemenangan dramatis, setelah babak pertama berakhir imbang tanpa gol.

Dalam pernyataannya kepada jaringan "BeIN Sports" dari Qatar setelah pertandingan, Jaye mengatakan, “Kami memulai pertandingan dengan baik, dan menghadapi lawan yang sangat tangguh. Mereka mendapatkan peluang dan mencetak gol, tetapi ini adalah turnamen grup, dan kekalahan di pertandingan pertama tidak berarti apa-apa, Kami ingin menang tetapi tidak berhasil, dan kami akan fokus pada pertandingan berikutnya."

Ia menambahkan, “Kami sedang berlaga di turnamen tersulit di dunia. Kami akan mengambil pelajaran dan hal-hal positif, serta berusaha memperbaiki kesalahan agar bisa menang di pertandingan-pertandingan berikutnya.”

Mengenai pemberian ruang kepada para pemain Prancis pada babak kedua, berbeda dengan yang terjadi pada 45 menit pertama, Jayi mengeluhkan suhu yang tinggi serta jarak yang jauh antara stadion dan tempat penginapan.

Ia mengatakan, “Sangat sulit bagi kami untuk bermain dalam suhu seperti ini, ditambah lagi kami mengalami kelelahan akibat perjalanan bolak-balik dan jarak yang jauh antara stadion dan tempat penginapan.”

Tim nasional Senegal dijadwalkan akan bertanding melawan Norwegia pada dini hari Selasa mendatang di babak kedua, sebelum menghadapi Irak pada malam hari tanggal 26 Juni mendatang di babak terakhir.