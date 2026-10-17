Barcelona meraih start bersejarah di LaLiga setelah kemenangan luar biasa atas tuan rumah Real Betis dengan skor (5-2), pada Sabtu petang ini di Stadion La Cartuja, dalam lanjutan pekan kesembilan, sehingga meraih kemenangan kesembilan secara berurutan di kompetisi tersebut.

Klub Katalan dengan demikian menyamai pencapaian Real Madrid, yang juga meraih nilai sempurna pada 9 pekan pertama, pada musim 1968-1969, menurut akun "MisterChip" yang berfokus pada statistik.

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Tim Katalan juga melanjutkan ketajaman serangan mereka, setelah menambah pundi-pundi menjadi 39 gol dalam 9 pertandingan pertama, sekaligus mencatatkan produktivitas gol terbaik kedua dalam sejarah kompetisi pada fase ini, di belakang Sevilla yang mencetak 42 gol pada 9 pekan pertama musim 1940-1941.

Barcelona juga menyamai rekor selisih gol terbaik setelah 9 pertandingan pertama dalam satu musim di LaLiga, setelah selisih golnya mencapai 30, dengan mencetak 39 gol dan kebobolan 9 gol, sehingga menyamai rekor Real Madrid pada musim 1987-1988, ketika mereka mencetak 32 gol dan hanya kebobolan dua gol.

Dengan kemenangan hari ini, tim Katalan duduk di puncak kompetisi dengan koleksi 27 poin, berjarak 5 poin dari Atletico Madrid yang berada di posisi kedua, sementara poin Real Betis tertahan di angka 19, di peringkat ketiga klasemen LaLiga.



