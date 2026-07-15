Salah satunya berasal dari Maroko dan yang lainnya dari Mesir... Conte memasukkan duo Arab ini ke dalam daftar kejutan Piala Dunia

Antonio Conte, mantan pelatih Italia, menempatkan duo pemain Arab, Haitham Hassan dan Ayoub Bouadi, di urutan teratas daftar talenta yang menarik perhatiannya di Piala Dunia. Ia memuji kedewasaan dan karakter yang mereka tunjukkan meskipun usianya masih muda, serta menegaskan bahwa keduanya merupakan salah satu penemuan terpenting di turnamen tersebut.

Dalam wawancara panjang yang dilakukannya dengan media Italia “La Gazzetta dello Sport”, Conte membagikan pemikirannya mengenai turnamen tersebut, sambil membahas para bintang dan arah taktisnya. Pelatih asal Italia itu mengatakan bahwa meskipun ia sedang menjauh sementara dari lapangan, ia tidak pernah berhenti mengikuti setiap detail permainan: “Gairah ini sudah tertanam dalam diri saya, dan saya senang mempelajari perkembangan taktik serta selalu mengikuti berita terbaru.”

Conte juga menyoroti pertandingan semifinal antara Inggris dan Argentina, yang mempertemukan dua pemain terkemuka yang pernah dilatihnya, Harry Kane dan Lautaro Martínez. Ia menggambarkan Kane sebagai “penyerang murni, namun juga seorang playmaker yang luar biasa.”

Sedangkan tentang Lautaro, ia berkata: “Ada Inter Milan dengan kehadirannya dan Inter Milan yang berbeda tanpa dirinya. Gerakannya dalam gol ketiga Argentina melawan Mesir sungguh menakjubkan; ia maju, menghalangi bola, memberi waktu bagi Enzo Fernández, lalu mengirim umpan silang yang sempurna—sesuatu yang tak terduga dari seorang penyerang murni. Ia dan Álvarez mengutamakan kepentingan tim di atas segalanya.”

Ketika ditanya tentang nama-nama yang paling membuatnya terkesan di turnamen ini, Conte menjawab tanpa ragu: “Tiga pemain yang sangat mengesankan saya… Bouadi dari Maroko, Olay dari Pantai Gading, dan Hassan dari Mesir.”

Pelatih asal Italia itu memberikan pujian khusus kepada duo pemain Arab tersebut, menegaskan bahwa pemain asal Maroko, Ayub Bouadi, menunjukkan kedewasaan taktis yang menonjol serta kemampuan luar biasa dalam menghubungkan lini-lini dan membaca ruang dengan cerdas, sementara pemain asal Mesir, Haitham Hassan, memiliki keberanian, karakter, dan kemampuan untuk membuat perbedaan di sepertiga akhir lapangan berkat pergerakan cerdas dan keputusan cepatnya.