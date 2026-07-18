Surat kabar Jerman "Bild" mengungkap empat skenario yang sedang dipertimbangkan Bayern Munich terkait masa depan bintang Prancisnya, Michael Oliisi, di tengah meningkatnya minat Real Madrid untuk mendatangkan penyerang berusia 24 tahun tersebut, yang terikat kontrak dengan klub Bavaria itu hingga tahun 2029.

Surat kabar Jerman tersebut menjelaskan bahwa skenario pertama adalah memperpanjang kontrak Oliisi dan memberinya gaji tahunan sebesar 25 juta euro, yang akan menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi kedua di tim setelah bintang Inggris Harry Kane, sebagai langkah untuk menutup pintu secara permanen terhadap segala upaya untuk merekrutnya.

Adapun skenario kedua adalah mempertahankan status quo, yaitu tidak memperpanjang kontrak pemain tersebut dan membiarkan kontrak saat ini yang berakhir pada tahun 2029 tetap berlaku, yang memberikan manajemen Bayern waktu yang cukup untuk mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya.

Skenario ketiga berkaitan dengan kemungkinan Oliisi secara terbuka meminta untuk hengkang, yang dapat menyebabkan penurunan performanya di lapangan atau bahkan mogok bermain—pilihan yang merupakan mimpi buruk sejati bagi manajemen Jerman.

Adapun skenario keempat dan terakhir adalah masuknya tawaran yang melebihi 200 juta euro untuk mendatangkan pemain Prancis tersebut, skenario yang dengan tegas ditolak oleh Bayern Munich, dengan pertimbangan bahwa klub mana pun yang ingin merebut Oulisi harus membayar jumlah yang fantastis yang melebihi angka tersebut.

Oulisi dianggap sebagai salah satu pemain paling diminati di bursa transfer musim panas saat ini, mengingat minat serius Real Madrid untuk merekrutnya, namun Bayern Munich menegaskan dengan tegas bahwa mereka tidak berniat melepas bintang mereka dalam keadaan apa pun.

Jelas bahwa klub Bavaria tersebut tetap pada pendiriannya untuk tidak menjual Oulisi, dan Real Madrid tampaknya tidak akan terlibat dalam persaingan langsung dengan Bayern Munich, terutama mengingat posisi tawar yang kuat yang dimiliki klub Jerman tersebut berkat sisa masa kontrak yang masih panjang.