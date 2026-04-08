Salah satunya adalah bintang Real Madrid... Pihak berwenang menindak para pemain internasional Spanyol dalam kasus "jam tangan mewah"

Sebuah laporan media pada hari Rabu ini mengungkap adanya penyelidikan terhadap sejumlah pemain top dan pengusaha terkait kasus kontroversial yang terjadi belakangan ini.

Surat kabar "AS" melaporkan: "Seorang hakim di Andorra sedang menyelidiki sejumlah pemain sepak bola di divisi utama Spanyol atas tuduhan pembelian jam tangan mewah selundupan, dan Pasukan Keamanan Sipil telah mulai mengirimkan permintaan informasi kepada para pemain yang terlibat."

Kantor Kejaksaan Agung Andorra meminta kerja sama Unit Pemberantasan Terorisme milik Pasukan Keamanan Sipil, dan pada minggu depan akan dilakukan pengambilan keterangan dari para pemain sepak bola dan pengusaha yang sedang diselidiki atas tuduhan pembelian jam tangan mewah selundupan di Andorra.

Surat kabar "El Mundo" melaporkan informasi tersebut, dan dikonfirmasi oleh sumber dari lembaga bersenjata kepada Kantor Berita Spanyol "EFE".

Penyelidikan yang dilakukan oleh sistem peradilan Andorra menargetkan salah satu perusahaan yang berspesialisasi dalam pemasaran jam tangan mewah tanpa membayar pajak yang diwajibkan.

Daftar klien perusahaan Andorra ini mencakup pemain internasional ternama seperti César Azpilicueta dari Sevilla dan Dani Carvajal dari Real Madrid, menurut konfirmasi sumber di Pasukan Keamanan Sipil kepada Kantor Berita Spanyol (EFE) pada hari Rabu ini.

Menurut situs Eldiario.es, pemain Juan Bernat, Santi Cazorla, Thomas Partey, dan David Silva juga termasuk dalam daftar tersebut.

Secara spesifik, sebuah perusahaan Spanyol membeli jam tangan mewah dari distributor nasional dan mengimpornya secara resmi ke perusahaannya di Andorra, di mana jam tangan tersebut dijual kembali kepada para pemain sepak bola, dengan tujuan menghindari pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN). Perusahaan tersebut memanfaatkan pengurangan pajak yang berlaku di Andorra dengan melakukan transaksi di sana, sehingga memperoleh margin keuntungan ilegal.

Hakim telah meminta kerja sama Spanyol dalam memeriksa para tersangka yang tinggal di sana, termasuk para bintang sepak bola yang membeli jam tangan tersebut dan tujuh individu atau perusahaan Spanyol yang menjual jam tangan kepada perusahaan Andorra yang kemudian menjualnya kembali kepada para pemain, sesuai dengan laporan media yang disebutkan di atas.

