Klub Al Hilal memulihkan dua pemain asingnya, beberapa hari sebelum menjalani laga klasik yang dinantikan melawan rival tradisional Al Ittihad.

Al Hilal akan menjamu Al Ittihad pada 10 Oktober mendatang, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, dalam laga puncak pekan kedelapan Liga Roshn.

Beberapa hari sebelum pertandingan, klub Al Hilal mengumumkan kembalinya gelandang asal Serbia Sergej Milinkovic-Savic dan bek asal Prancis Theo Hernandez untuk berpartisipasi dalam latihan bersama tim.

Al Hilal mengatakan dalam sebuah cuitan yang dipublikasikan pada hari Selasa ini, melalui akun resminya di situs "X", bahwa Savic dan Theo mengikuti bagian pertama dari latihan bersama tim, sebelum merampungkan program rehabilitasi mereka.

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ITT

Dengan demikian, kesiapan kedua pemain untuk tampil dalam laga klasik pun dipastikan, yang merupakan dukungan besar bagi tim ibu kota tersebut, dalam pertandingan yang bisa menentukan bentuk persaingan gelar Liga Roshn pada periode mendatang.

Theo Hernandez sebelumnya absen bersama Al Hilal selama lebih dari sebulan, tepatnya sejak cedera yang dialaminya dalam kemenangan di laga klasik pertama atas Al Ahli dengan skor 3-0, pada pekan ketiga Liga Roshn, awal bulan September lalu.

Di sisi lain, Savic mengalami cedera saat tampil bersama timnas Serbia dalam pertandingan melawan Belanda di UEFA Nations League, sehingga ia kembali untuk menjalani program rehabilitasi khusus di klub Al Hilal sebelum laga klasik.

Al Hilal memasuki laga klasik melawan Al Ittihad dengan upaya meraih kemenangan baru untuk mempertahankan puncak klasemen, karena mereka memuncaki tabel klasemen dengan koleksi 18 poin, unggul satu poin saja atas "Al Ameed" yang berada di peringkat kedua.