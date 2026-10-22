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Enzo Maresca memuji Rayan Cherki sebagai salah satu pemain terbaik di Eropa setelah gol spektakulernya di Liga Champions melawan AEK Athens. Sang pelatih memberikan dukungan penuh kepada pengatur serangan asal Prancis itu setelah pekan yang berat, termasuk penampilan sulit melawan Paris Saint-Germain.

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Bangkit di kompetisi Eropa

Cherki kembali menunjukkan permainan terbaiknya setelah mencetak gol spektakuler di Liga Champions pada Selasa malam. Gelandang serang asal Prancis itu tampil gemilang saat timnya melumat AEK Athens dalam kemenangan telak 5-1 di kompetisi Eropa.

Penampilan impresif itu datang pada saat yang tepat setelah pekan yang sangat sulit di kompetisi domestik. Cherki memasuki laga Eropa tersebut dengan tekad membuktikan diri setelah belakangan menghadapi kesulitan taktis.

Pujian tinggi dari Maresca

Maresca segera melontarkan pujian setinggi langit kepada pemain berbakat asal Prancis itu seusai kemenangan di Eropa. Sang manajer menegaskan bahwa ia tetap menaruh kepercayaan penuh kepada gelandang kreatifnya tersebut meski belakangan menghadapi kendala taktis.

“Saat ini, Rayan adalah salah satu pemain terbaik di Eropa ketika berada di posisi yang tepat,” kata Maresca melalui situs resmi klub. “Ketika kami bisa menemukannya di ruang antarlini, ia selalu berbahaya. Golnya malam itu dan saat bertandang ke markas Liverpool cukup mirip.

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“Jika kami bisa mempertahankannya di posisi itu dan mengalirkan bola kepadanya, ia adalah salah satu pemain terbaik. Ia senang menguasai bola dan banyak bergerak, sehingga sering kali ia keluar dari posisi tersebut. Dari segi angka, gol dan assist, ia tampil fantastis. Di posisi yang tepat, ia sangat penting.”

Getty Images

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Mencari keseimbangan yang tepat

Cherki menuai kritik keras pekan lalu setelah kesulitan menghadapi tekanan intens Paris Saint-Germain dalam kekalahan 4-2. Ia digantikan oleh Iliman Ndiaye saat jeda, lalu menghabiskan seluruh laga yang berakhir dengan kemenangan 3-2 atas Ipswich di bangku cadangan.

Meski mengawali musim Liga Primer Inggris dengan baik lewat empat gol dan dua assist, kecenderungannya bergerak bebas menimbulkan tantangan taktis. Maresca mengakui bahwa keinginan gelandang serang itu untuk terus menyentuh bola terkadang dapat mengganggu bentuk permainan tim saat tidak menguasai bola.

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Sang manajer mengatakan: “Ini adalah sesuatu yang perlu ia pertahankan. Ia senang menguasai bola dan saya tidak akan menghilangkan hal itu dari permainannya. Kami perlu menemukan keseimbangan yang tepat.

“Saya suka ketika para pemain merasa senang, tetapi saya juga menyukai hal-hal sederhana. Hal yang paling sulit adalah melakukan hal-hal mudah. Saya suka ketika mereka tidak membuatnya rumit, tetapi terkadang pemain yang begitu bagus perlu melakukan itu. Saya senang ketika ia melakukannya karena saya tahu ia merasa senang. Dan ia menciptakan peluang, jadi itu lebih baik lagi.”

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Mengincar tempat reguler

Setelah kembali percaya diri berkat penampilan gemilangnya melawan AEK Athens, Cherki akan bertekad merebut kembali tempatnya sebagai starter di kompetisi domestik. Ia ingin membawa momentum dari laga Eropa itu ke pertandingan akhir pekan mendatang. Manchester City kini bersiap menghadapi Aston Villa di Liga Primer Inggris pada Sabtu. Setelah itu, mereka akan menjamu Brighton pada putaran keempat Piala Carabao pekan depan.