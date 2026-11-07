“Salah satu tim dengan permainan terbaik di Eropa!” Luis de la Fuente puji Como saat Jacobo Ramon mendapat tempat di skuad Spanyol

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Pelatih Spanyol Luis de la Fuente telah mengumumkan skuad berisi 27 pemain untuk laga UEFA Nations League mendatang, termasuk bek Jacobo Ramon yang mendapat panggilan. De la Fuente memuji penampilan bek tengah muda itu bersama Como dan melihat kemiripan antara klub Serie A tersebut dan Spanyol.

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Ramon mendapat panggilan ke tim senior di tengah perombakan lini belakang

Pelatih Spanyol Luis de la Fuente memasukkan bek Como Jacobo Ramon ke dalam skuad berisi 27 pemain untuk laga-laga terakhir fase grup UEFA Nations League. Dengan Eric Garcia absen karena cedera, sang juara dunia beralih kepada bek yang tengah berkembang itu untuk memperkuat pilihan di jantung pertahanan.

Ramon bergabung dengan Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, dan Dean Huijsen di lini belakang.

De la Fuente juga memastikan bahwa Marc Pubill dari Atletico Madrid akan dimainkan sebagai bek sayap, bukan bek tengah.

De la Fuente puji perkembangan dan penampilan Ramon di tim U-21

Menjelaskan pilihannya, De la Fuente menyoroti penampilan impresif Ramon di Serie A serta perkembangan yang telah ia tunjukkan di tim-tim kelompok umur tim nasional.

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“Jacobo menjalani musim yang hebat dan tampil sangat baik bersama tim U-21. Penampilannya luar biasa,” kata De la Fuente.

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Sang pelatih menegaskan bahwa penampilan bek tersebut di kompetisi domestik sepenuhnya membenarkan pemanggilannya untuk bergabung dengan rekan-rekan setim yang sudah mapan di level internasional.

Pujian untuk Como dan barisan bek tengah muda

De la Fuente mengungkapkan kekagumannya terhadap gaya bermain Como di bawah Cesc Fabregas, seraya menyoroti manfaat bermain dalam sistem yang progresif bagi para bek muda.

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“Como adalah salah satu tim dengan permainan terbaik di Eropa. Ada beberapa kesamaan dengan gaya kami. Para pemain mereka mencerminkan visi kami tentang sepakbola,” jelas De la Fuente.

“Sepakbola Spanyol berada dalam posisi yang istimewa. Mereka bekerja dengan sangat baik, dan fakta bahwa Jacobo Ramon lebih tua daripada Huijsen dan Cubarsi lebih tua adalah bukti bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik. Saya senang demikian, tanpa mengurangi nilai para pemain veteran, karena pengalaman juga sangat penting; mereka adalah guru terbaik bagi para pemain muda,” tambahnya.

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Spanyol bersiap menuntaskan fase grup Nations League

Spanyol memasuki jeda internasional di puncak grup Nations League dengan 12 poin dari empat pertandingan.

Spanyol akan mengawali rangkaian pertandingan mereka melawan Republik Ceko di Praha sebelum menutup fase grup dengan menghadapi Inggris di Metropolitano.

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Ramon berharap bisa menjalani debutnya di tim senior saat Spanyol berupaya mengamankan posisi puncak grup.