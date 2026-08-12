Mohamed Salah pernah tampil di tiga final Liga Champions. Salah satunya, pada 2019, ia menangkan dan mengangkat trofi Si Kuping Besar, bahkan mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-0 FC Liverpool atas Tottenham. Ia menjadi faktor penentu yang membawa The Reds pada 2020 untuk pertama kalinya kembali menjadi juara Inggris setelah puasa 30 tahun. Ia merasakan kedahsyatan Anfield Road, cinta penuh euforia dari para penggemar Liverpool berkali-kali. Ia telah mencatatkan lebih dari 120 penampilan internasional untuk Mesir, serta tampil di dua putaran final Piala Dunia. Dan terlepas dari semua yang sudah ia lihat dalam hidupnya sebagai pesepakbola, Salah tampaknya benar-benar dibuat cukup kewalahan oleh apa yang terjadi seputar kepindahannya ke Trabzonspor.

"Ini sungguh tak terlukiskan. Saya sangat bahagia berada di sini. Saya tak punya kata-kata untuk itu. Saya rasa saya belum pernah melihat hal seperti ini di sebuah bandara," kata Salah yang tampak sangat terharu setelah tiba di Trabzon pekan lalu. Gelombang besar suporter memberi sambutan luar biasa kepada superstar baru itu dan merayakannya dengan histeris. Sehari kemudian, saat perkenalan resmi di stadion, atmosfernya sama euforianya, ribuan pendukung bersorak untuknya dan merayakan tanda tangan Salah seperti sebuah gelar juara.

Pada musim semi, ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Liverpool setahun sebelum kontraknya berakhir dan membelakangi tempat yang sudah sembilan tahun memberinya kenyamanan bersama keluarganya. Salah satu poin yang ia catat saat memikirkan rumah barunya kini sudah bisa ia centang setelah beberapa hari pertama di Turki. Ia sangat ingin bergabung dengan klub yang memiliki lingkungan penuh gairah, tempat ia bisa menerima dan memberi cinta sebanyak yang ia rasakan di Anfield Road. Di Trabzon, ia mungkin bahkan mengalami dimensi yang berbeda lagi.

Mohamed Salah: Trabzonspor, bukan Besiktas

Bersama Trezeguet, yang kini kembali bermain untuk Al-Ahly di Mesir, seorang rekan dari tim nasional yang memainkan 70 pertandingan untuk Trabzonspor dari 2022 hingga 2024, ia mendengar pujian tentang dedikasi para suporter dan rekomendasi agar pindah ke kota besar di timur laut Turki itu. Tentu saja, kemungkinan besar ia juga akan mendapat sambutan yang sama antusiasnya jika pindah ke Besiktas.

Pada pertengahan Juli, masih disebutkan bahwa Salah sudah dekat dengan kepindahan ke klub Istanbul tersebut, tetapi kemudian muncul ketidaksepakatan pada fase akhir negosiasi. Setidaknya itulah versi dari petinggi Besiktas, yang melontarkan tudingan keras kepada agen Salah. Sang agen disebut secara mendadak menaikkan tuntutan komisinya secara drastis, dan setelah itu Besiktas tak lagi merasa mampu menuntaskan kesepakatan tersebut secara finansial.

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Mengesampingkan dulu persoalan uang, bergabung dengan Trabzonspor memang bisa memiliki daya tarik yang lebih besar bagi pemain seperti Salah, yang secara olahraga sudah meraih segalanya dan tak perlu membuktikan apa pun lagi, dibandingkan Besiktas. Di sana, ia akan berada di salah satu dari tiga besar Istanbul, dalam bayang-bayang Fenerbahce dan juara beruntun Galatasaray.

Di Trabzon, kini ia menjadi bagian dari penantang terbesar elite Istanbul, klub yang memimpikan pengulangan gelar terbaru mereka pada 2022. Salah paham betul arti fotonya dengan jersey bernomor 61, kode pelat kendaraan Trabzon, saat proses transfernya menuju penyelesaian. Ia membuat orang-orang di pesisir Laut Hitam berharap bisa kembali benar-benar mengusik Galatasaray dan kawan-kawan.

"Pemain seperti Salah tidak bisa diyakinkan dengan uang," ujar presiden Trabzon, Ertugrul Dogan, yang tidak ingin aspek finansial ditampilkan di media Turki sebagai motivasi utama megabintang barunya untuk menandatangani kontrak. Namun tentu saja, Trabzonspor tak akan mendapatkan Salah jika mereka tidak melakukan upaya finansial yang luar biasa besar. Mantan pemain Liverpool itu dikabarkan akan menerima 17 juta euro bersih per musim dalam kontrak dua tahunnya bersama klub Süper Lig tersebut. Selain itu ada tambahan berupa persentase dari penjualan merchandise terkait dirinya, termasuk dari penjualan jersey, yang langsung meledak setelah transfer itu diketahui publik.

Mohamed Salah: MLS? Arab Saudi? Lebih memilih bertahan di Eropa

Namun jelas, di tempat lain, seperti di Arab Saudi atau MLS, yang dari sana Sporting Kansas City disebut termasuk pihak yang menggoda, Salah bisa mendapatkan bayaran yang lebih besar lagi, bahkan jauh lebih besar. "Salah satu tawaran kontrak lain yang ia tunjukkan kepada kami nilainya empat kali lipat dari tawaran kami," tegas Dogan. "Motivasinya bukan bersifat finansial. Ia ingin merasakan antusiasme dan cinta penuh gairah di sini."

Pemain tim nasional Mesir itu tampaknya memang sangat ingin tetap berada di sepakbola Eropa. Bahwa jalannya tidak membawanya ke salah satu dari lima liga top sempat membuat heran di sejumlah tempat. Meski Salah kini sudah berusia 34 tahun dan berada di usia sepakbola yang cukup lanjut, jangan lupakan bahwa baru sedikit lebih dari setahun lalu ia menjalani musim luar biasa dan menjadi salah satu sosok utama yang membuat Liverpool dengan meyakinkan menjadi juara di liga terbaik di dunia.

Memang kemudian menyusul musim lalu yang sangat naik turun, termasuk perselisihan sementara dengan mantan pelatih The Reds, Arne Slot. Namun, ikon Liverpool Jamie Carragher misalnya mengatakan dalam podcast Football Ramble: "Turki terasa satu level terlalu rendah bagi saya." Ia membayangkan masa depan Salah di klub-klub Eropa yang jauh lebih bergengsi: "Saya yakin ia akan berlabuh di AC Milan atau Juventus atau klub serupa," kata Carragher.

Italia memang sempat menjadi bahan spekulasi, bahkan sempat muncul rumor tentang kepulangan romantis ke AS Roma, klub yang ia tinggalkan menuju Liverpool pada 2017. Namun, menurut kabar yang beredar, Salah ingin mencoba sesuatu yang benar-benar baru sekali lagi dan tidak pindah ke liga yang pernah ia mainkan sebelumnya (sebelum di Roma, ia juga pernah bermain untuk Fiorentina di Serie A). Maka, Turki pun semakin lama semakin mengerucut sebagai opsi paling serius - sebagai negara dengan corak Muslim, ini juga menjadi keputusan yang masuk akal dari sudut pandang pribadi bagi seorang Muslim yang taat.

Mohamed Salah di Trabzonspor: Tanpa Liga Champions, tetapi berpotensi untuk lebih

Secara olahraga, kepindahan ke Galatasaray, yang sudah pasti bermain di Liga Champions, atau Fenerbahce, yang mungkin masih akan lolos ke kompetisi elite Eropa itu, sekilas tentu akan lebih masuk akal. Namun, dua klub terbesar di negara itu memang tidak pernah benar-benar masuk dalam perburuan Salah. Besiktas justru melakukannya, tetapi menurut laporan Sky Salah tidak menyukai fakta bahwa detail negosiasi bocor ke publik. Di Trabzon, sebaliknya, ia terkesan dengan diskresi yang ditunjukkan presiden klub dan rekan-rekannya.

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Lalu bagaimana secara olahraga? Trabzonspor tidak bisa menawarkan Liga Champions kepada Salah. Sebagai tim peringkat ketiga musim lalu, level tertinggi yang bisa mereka capai adalah Liga Europa, jika mereka lolos ke sana. Namun, selisih dengan juara Galatasaray musim lalu sebenarnya tidak terlalu besar, yakni delapan poin. Dan di bawah pelatih Fatih Tekke, Trabzon mengalami perkembangan positif yang konsisten dalam sekitar satu setengah tahun terakhir.

Mantan penyerang tim nasional Turki itu menghabiskan sebagian besar karier bermainnya di Trabzonspor dan mengenal klub itu luar dalam. Ketika Tekke mengambil alih pada Maret 2025, tim yang berada di peringkat ke-11 bahkan terancam terseret ke pertarungan degradasi. Namun, ia segera menstabilkan tim, lalu membawa mereka finis di posisi ketiga pada 2025/26 dan menjuarai piala.

Artinya, Salah datang ke dalam struktur tim yang sudah berjalan baik, dengan penjaga gawang Andre Onana, pengatur permainan lini tengah Ozan Tufan, mesin gol Paul Onuachu, dan sosok kreatif Ernest Muci. Yang terakhir bahkan langsung menyerahkan nomor punggung 10 miliknya kepada rekrutan baru yang mendunia itu. "Itu adalah sebuah pernyataan yang nyata, gestur itu membuat kami tersentuh," puji bos klub Dogan atas sikap tanpa pamrih Muci.

Keuntungan transfer memungkinkan Trabzonspor mewujudkan transfer Salah

Tetapi bagaimana Trabzonspor bisa membiayai transfer Salah ini? Pada pertanyaan itu sang presiden sedikit terusik. "Kalau klub-klub Istanbul melakukan transfer besar, tak ada yang membicarakannya. Tetapi ketika kami melakukannya, muncullah perdebatan," keluh Dogan, sambil merujuk pada fakta bahwa Trabzon telah membangun bantalan finansial dalam beberapa tahun terakhir lewat penjualan pemain.

Trabzonspor - X

Pada 2025, mereka menerima biaya transfer sebesar 27,5 juta euro dari Galatasaray untuk kiper Ugurcan Cakir, dan musim panas ini Trabzon kembali mencatat keuntungan besar lewat dua penjualan penting lainnya: Christ Inao Oulai, yang setahun sebelumnya datang nyaris tanpa biaya dari Bastia, pindah ke Fiorentina dengan nilai hingga 30 juta euro. Lalu Felipe Augusto, yang didatangkan Trabzonspor pada 2025 seharga lima juta euro dari Cercle Brugge, kini menghasilkan 15 juta euro lewat transfernya ke Zenit St. Petersburg.

Apakah kehilangan kekuatan secara olahraga yang menyertainya bisa ditutup dengan kehadiran Salah, itu masih harus dilihat. Namun, ia jelas sudah sangat terbiasa dengan ekspektasi tinggi dan, seperti yang dibuktikannya antara lain di Piala Dunia, masih memiliki kualitas untuk memikul sebuah tim. Perjalanan bersama Salah dan Trabzonspor, secara ironis, bisa dimulai justru di Istanbul: di sana tim peringkat ketiga musim lalu itu akan bertandang ke markas Kasimpasa pada Sabtu dalam laga pembuka musim baru Süper Lig.