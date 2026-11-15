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Pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp melontarkan pujian mengejutkan kepada Virgil van Dijk, mantan pemainnya di FC Liverpool.

Ketika ditanya apa yang bisa ditiru para bek timnas Jerman dari bek top Belanda van Dijk menjelang duel Nations League melawan Belanda di Berlin pada Senin, Klopp menjawab dalam konferensi persnya pada Minggu: "Penampilannya." Ia melanjutkan: "Dia salah satu orang paling tampan yang pernah saya lihat. Dan dia punya suara yang bagus, dia bahkan bisa menyanyi sebagai bariton."

Klopp tidak menyinggung soal kemampuan sepak bolanya, tetapi wartawan yang mengajukan pertanyaan itu tetap puas. "Jawaban yang bagus," balasnya. Namun, Klopp justru ragu: "Saya tidak yakin, saya tidak yakin," gumamnya. Klopp dan van Dijjk pernah bekerja sama di FC Liverpool antara 2018 dan 2024 dan merayakan banyak kesuksesan bersama selama periode itu, seperti menjuarai Liga Inggris pada 2020 dan Liga Champions pada 2019.

Di timnas Jerman, Klopp membuat kejutan pada Jumat saat tidak memainkan Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund selama 90 menit dalam kemenangan 3-1 di Serbia. Sebagai gantinya, pelatih timnas Jerman itu mengandalkan Jonathan Tah dan Malick Thiaw di jantung pertahanan.

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"Bek tengah adalah posisi yang menurut saya sangat, sangat kuat bagi kami," kata Klopp. Selain Thiaw, Tah, dan Schlotterbeck, Waldemar Anton dari Borussia Dortmund juga baru-baru ini dipanggil. Namun, ia kini absen karena masalah otot. "Dibutuhkan karakter tertentu, kemampuan fisik, dan kemampuan sepak bola," ujar Klopp mengenai hal-hal yang penting baginya dari para bek tengahnya.

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Klopp tidak mau mengungkap susunan pemain untuk laga melawan Belanda, sehingga belum jelas apakah Schlotterbeck akan kembali masuk ke tim. "Ke depan, akan ada berbagai kombinasi dari waktu ke waktu," kata Klopp, menegaskan bahwa sejauh ini ia belum menetapkan pasangan bek tengah.