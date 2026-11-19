Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, telah kembali setelah sakit. Dalam konferensi pers menjelang laga Bundesliga melawan 1. FC Köln pada Jumat malam, pria Belgia itu mengatakan dirinya sudah pulih dari Hinhautreizung. Ia juga menilai absennya dirinya selama berminggu-minggu mungkin membawa hal positif bagi FCB.

Kompany, yang sempat kolaps di tempat latihan Bayern pada Oktober dan kemudian dibawa ke rumah sakit, menegaskan bahwa ia ingin menyampaikan "sejelas mungkin betapa bersyukurnya saya atas respons klub pada hari-hari atau menit-menit pertama setelah kejadian itu." Ia secara khusus menyoroti tim medis klub pemegang rekor gelar juara tersebut, yang terus merawatnya. "Lalu saya bilang, Lucho Diaz (pemain sayap kiri Bayern itu juga sedang cedera pada saat itu, red.) lebih penting. Tapi mereka tidak terlalu menganggap serius ucapan saya. Mereka benar-benar merawat saya, dan saya ingin berterima kasih untuk itu."

Kompany juga membicarakan stafnya, termasuk asisten pelatih Aaron Danks, yang memimpin penanganan tim selama ia absen. Salah satunya ketika Bayern meraih kemenangan tandang 2-0 yang mengesankan atas Atletico Madrid di Liga Champions . "Mereka memastikan kami bisa mengambil kekuatan dari momen sulit itu," tegas mantan bek kelas dunia tersebut. "Jadi, yang lebih penting bagi saya adalah apa yang kemudian terjadi dalam pertandingan melawan Atletico itu. Saya sangat menikmatinya. Bagi saya, itu salah satu momen terindah dalam karier kepelatihan saya, meskipun saya sama sekali tidak berada di sana. Pengalaman itu akan kami bawa sepanjang musim ini."

Dalam lawatan sulit ke Madrid tersebut, Bayern bukan hanya harus tampil tanpa Kompany, tetapi juga tanpa beberapa bintang yang cedera. Meski begitu, Bayern tampil dominan dan nyaris tanpa kesalahan saat menghadapi Atletico , serta meraih tiga poin yang sangat penting dalam perebutan tiket langsung ke babak 16 besar Liga Champions.

Iklan Iklan

Kompany menjelaskan pelajaran yang ia petik dari pertandingan itu: "Saya percaya hal ini suatu saat akan menjadi sumber kekuatan besar dalam perjalanan kami di Bayern. Kami bisa berkata: Oke, pelatih tidak ada, Lucho Diaz tidak ada, begitu pula beberapa pemain lain. Namun, kami tetap berangkat ke sana tanpa rasa takut. Itu penting! Dan tim yang kami lihat tetaplah Bayern."

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 14.30 KOE

Vincent Kompany tidak mengambil "satu pun" keputusan di FC Bayern selama absen

Pelatih kepala itu menegaskan bahwa ia benar-benar beristirahat dan tidak ikut campur dalam urusan timnya: "Saya tidak mengambil keputusan apa pun, sama sekali tidak." Ia mengatakan bahwa setelah pertandingan, ia hanya berbincang "karena ingin tahu" tentang proses pengambilan keputusan. "Namun, ada alasan penting mengapa saya tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan itu. Kalau kita menghargai pekerjaan ini, kita tidak bisa hadir setiap hari, lalu tiba-tiba tidak hadir tetapi tetap menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan. Itu tidak bisa dilakukan."

Getty Images

Ia tidak ingin berbicara lebih jauh soal absennya. Menurutnya, itu "semua sudah berlalu", dan ia yakin "mulai besok, kemenangan dan kekalahan akan kembali disikapi seperti biasa".

Iklan

Kompany kembali memimpin latihan tim utama FCB sejak pekan ini dan akan kembali duduk di bangku cadangan untuk pertama kalinya saat menghadapi Köln pada Jumat.