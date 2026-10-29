Gelandang serang itu mencetak hat-trick dalam penampilan pertamanya sebagai starter untuk Bologna pada laga Serie A di kandang AC Milan. Tiga gol Mbangula menjadi faktor penentu kemenangan mengejutkan tim tamu dengan skor 4-2.

"Hat-trick pertama saya, tetapi semoga bukan yang terakhir," kata pemain berusia 22 tahun itu dengan gembira seusai pertandingan. Ia menyebut telah mengalami "salah satu malam terbaik dalam hidup saya". Banjir gol Mbangula yang tiba-tiba ini semakin luar biasa karena sebelumnya ia hampir setahun tidak mencetak gol. Gol terakhirnya sebelum laga tersebut tercipta saat Werder Bremen menang 2-1 atas VfL Wolfsburg di Bundesliga pada awal November 2025.

Mbangula membawa Bologna unggul lebih dulu di San Siro setelah menaklukkan kiper Milan, Mike Maignan, dari jarak dekat pada menit kedelapan. Tuan rumah kemudian membalikkan keadaan dan unggul 2-1 saat jeda. Setelah satu jam pertandingan berjalan, gol bunuh diri bek Milan Davide Bartesaghi membuat skor imbang, sebelum Mbangula tampil sebagai penentu kemenangan.

Samuel Mbangula, pemain yang gagal bersinar di Werder, cetak hat-trick melawan Milan

Pada menit ke-62, ia mengawali sendiri sebuah kombinasi apik Bologna, menempatkan diri di titik penalti, mengecoh lawannya dengan gerakan cerdik, lalu menuntaskannya dengan tenang untuk membawa timnya kembali unggul. Menjelang akhir laga, pemain pinjaman dari Werder itu menambah satu gol lagi sekaligus memastikan kemenangan. Seusai serangan balik, ia tetap tenang saat berhadapan langsung dengan Maignan dari jarak sebelas meter (86.)

"Sejauh ini dia hanya bermain sedikit, tetapi bahkan sebelum tiga gol itu, saya sudah menyukai kerja kerasnya. Pada fase akhir pertandingan, dia bahkan bermain sebagai bek sayap kanan," puji pelatih Bologna Raffaele Palladino kepada pemain terbaik malam itu. Mbangula untuk pertama kalinya tampil sejak awal bagi tim Italia tersebut. Sebelumnya, ia hanya tiga kali masuk sebagai pemain pengganti dengan waktu bermain yang sangat singkat.

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Mungkinkah Rabu malam di Milan ini menjadi titik balik bagi Mbangula? Di Bremen, yang merekrutnya dari Juventus Turin pada musim panas 2025 dengan biaya transfer sepuluh juta euro dan menjadikannya rekrutan termahal kedua sepanjang sejarah klub, pemain Belgia itu sempat mengawali kiprahnya dengan cukup baik, tetapi kemudian semakin dianggap sebagai perekrutan mahal yang tidak sesuai harapan. Pada paruh kedua musim lalu, ia nyaris tidak lagi tampil sebagai starter dan beberapa kali menghabiskan 90 menit di bangku cadangan.

Werder Bremen raih keuntungan transfer? FC Bologna bisa permanenkan Samuel Mbangula

Karena itu, Werder pun terbuka untuk melepas pemain yang didatangkan seharga sepuluh juta euro tersebut setelah hanya satu tahun. Pada awal September, tak lama sebelum bursa transfer musim panas ditutup, kepindahannya ke Bologna dengan status pinjaman hingga akhir musim akhirnya rampung. Kontrak Mbangula di Bremen masih berlaku hingga 2030. Namun, tim peringkat ke-11 Serie A itu memiliki opsi pembelian untuk musim panas mendatang dan bisa merekrut pemain timnas Belgia U-21 tersebut secara permanen dengan biaya transfer yang kabarnya mencapai 12,5 juta euro.

Dalam hampir dua bulan pertama masa peminjamannya, Mbangula tampaknya belum menunjukkan performa yang cukup untuk membuat Bologna ingin mempermanenkannya. Namun, penampilan-penampilan gemilang berikutnya seperti saat melawan Milan tentu masih bisa mengubah keadaan. Werder pun berpeluang meraih sedikit keuntungan dari transfer tersebut.

"Kami adalah tim yang hebat, dan itulah kekuatan kami yang sesungguhnya: kami selalu bersatu dan telah membuktikannya dengan tidak pernah menyerah," ujar Mbangula, yang tampaknya merasa nyaman di Bologna. Klub bersejarah itu mengawali musim dengan buruk. Mereka hanya meraih dua poin dari lima laga pertama Serie A dan berada di posisi ke-18. Namun, tiga kemenangan dalam empat pertandingan terakhir untuk sementara membawa Mbangula dan rekan-rekannya keluar dari papan bawah klasemen.