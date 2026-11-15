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Bruno Guimaraes melontarkan pujian tinggi kepada rekan setimnya di Arsenal, Declan Rice, dengan menyebut pemain timnas Inggris itu sebagai “mesin” di lapangan. Gelandang Brasil tersebut, yang tiba di Stadion Emirates melalui transfer besar pada musim panas, yakin mereka berdua sudah membentuk salah satu duet lini tengah paling tangguh di dunia sepak bola.

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Transisi mulus di Emirates

Sejak pindah dari Newcastle United ke London utara dengan nilai transfer £75 juta, Guimaraes tak butuh waktu lama untuk menjadi bagian penting dalam sistem Mikel Arteta. Pemain timnas Brasil itu telah mencatatkan 14 penampilan bersama Arsenal dan mencetak gol-gol penting di Liga Primer Inggris saat menghadapi Sunderland dan Leeds United. Proses adaptasinya sangat terbantu oleh Rice, yang menghubungi sang pengatur serangan bahkan sebelum transfernya rampung.

Pemain berusia 28 tahun itu mengungkapkan bahwa hubungan mereka bermula dari pesan sambutan mantan kapten West Ham tersebut. “Begini, saya pikir sejak dia mengumumkan bahwa saya akan datang ke sini, semuanya praktis sudah beres,” jelas Guimaraes dalam wawancara dengan ESPN. “Dia langsung mengirimi saya pesan: ‘Kita sering berseteru di masa lalu, tetapi sekarang kita berteman dan akan bermain bersama. Saya sangat senang kamu datang ke sini. Kamu akan benar-benar meningkatkan kualitas tim kita.’”

Sang ‘mesin’ yang membawa Arsenal melaju

Rice bergabung dengan Arsenal dari West Ham pada musim panas 2023 dengan nilai transfer sekitar £105 juta, yang menjadi rekor klub, tak lama setelah membawa West Ham menjuarai Liga Konferensi Europa sebagai kapten. Sejak tiba di Emirates Stadium, pemain timnas Inggris itu menjadi salah satu pilar tim Arteta dan membantu Arsenal meraih gelar Liga Primer Inggris musim lalu serta dua trofi FA Community Shield.

Guimaraes kemudian melontarkan pujian lebih lanjut kepada pemain timnas Inggris tersebut. “Jadi, dia sudah membuat saya terkesan bahkan sebelum saya tiba. Kita tahu, menurut saya dia pemain yang komplet; dia seperti mesin di lapangan. Dia bisa berlari, entahlah, 22 kilometer dalam satu pertandingan tanpa berhenti sedetik pun. Saya sangat senang. Saya belajar darinya, belajar banyak darinya, karena dia pemain yang sangat teknis. Jadi, menurut saya kami memiliki salah satu lini tengah terbaik di Eropa, mengingat jumlah pemain yang kami miliki. Bagaimanapun, saya pikir Declan adalah sosok yang banyak membantu saya; saya merasa seperti di rumah sendiri.”

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Meninggalkan warisan di Newcastle

Meski kini bahagia di London, Guimaraes mengakui bahwa meninggalkan St James' Park merupakan pengalaman yang berat secara emosional. Selama lima tahun di wilayah timur laut Inggris, ia menjadi ikon klub, menjabat sebagai kapten dan membawa Newcastle United menjuarai Carabao Cup 2025, trofi domestik besar pertama klub itu dalam tujuh dekade. Berpisah dengan para suporter yang mengidolakannya menuntut pertimbangan mendalam selama bursa transfer musim panas.

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“Saya pikir saya adalah salah satu pemain yang paling dicintai selama berada di sana, jadi itu keputusan yang sulit. Namun, jauh di lubuk hati, saya merasa membutuhkan tantangan baru. Setelah hampir lima tahun di Newcastle, saya pikir tantanganlah yang memotivasi saya dan saya menginginkan tantangan baru. Tetapi, sejujurnya, itu bukan keputusan yang mudah. Saat itu saya harus memikirkannya masak-masak. Itu juga sangat sulit. Tepat setelah Piala Dunia, yang merupakan masa penuh gejolak, jadi situasinya sulit bagi saya dalam banyak hal.”

Beradaptasi dengan revolusi Arteta

Tuntutan taktik bagi gelandang di Arsenal sangat berbeda dari peran yang dijalani Guimaraes di bawah kepemimpinan sebelumnya. Meski demikian, adaptasinya yang mulus turut membantu Arsenal mengawali musim ini dengan impresif. Mereka memuncaki klasemen Liga Primer Inggris dengan 27 poin setelah 10 pertandingan, unggul lima poin atas Brighton di posisi kedua.

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“Namun, pada akhirnya saya memilih untuk pindah. Saya bahagia di sini; saya juga sedang memulai perjalanan saya di sini. Saya pikir saya semakin memahami pendekatan Arteta, yang sama sekali berbeda dari apa yang biasa saya lakukan di Newcastle. Saya semakin beradaptasi dan semakin mengenal para pemain baru. Seperti yang saya katakan, tidak mudah berganti klub setelah hampir lima tahun, ketika Anda sudah benar-benar terbiasa dengan rutinitas dan segalanya. Namun, menurut saya ini tantangan besar dan saya siap menghadapinya.”