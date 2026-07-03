Salah satu legenda Aljazair... Mahrez menutup babak kariernya yang legendaris

Pada malam yang menyedihkan bagi para pendukung Aljazair, Riyad Mahrez memutuskan untuk menambah penderitaan mereka, setelah ia mengumumkan pensiun secara permanen dari tim nasional, menyusul tersingkirnya Aljazair dari Piala Dunia 2026 akibat kekalahan 2-0 dari Swiss pada dini hari Jumat ini.

Mahrez (35 tahun) berbicara dengan nada sedih, mengungkapkan penyesalannya yang mendalam atas tersingkirnya timnya dari Piala Dunia, sekaligus mengumumkan bahwa pertandingan melawan Swiss adalah penampilan terakhirnya dengan seragam "Les Verts".

Keputusan Mahrez ini menimbulkan kesedihan di kalangan suporter Aljazair, mengingat kontribusinya selama 12 tahun bersama “Para Pejuang Gurun”; ia tak diragukan lagi merupakan salah satu pemain terhebat.

Legenda Emas

Mahrez mengakhiri karier internasionalnya dengan menempati posisi istimewa dalam sejarah sepak bola Aljazair, setelah menjadi pemain dengan penampilan terbanyak kedua dalam seragam “Para Pejuang Gurun” sepanjang sejarah, dengan 120 penampilan internasional. Hanya Issa Mandi yang mengunggulinya sebagai pemegang rekor dengan 123 penampilan.

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Selain itu, ia mengakhiri kariernya sebagai pencetak gol terbanyak kedua sepanjang masa tim nasional dengan 40 gol, hanya terpaut 6 gol di belakang pemuncak daftar, Islam Slimani, angka-angka yang mencerminkan besarnya pengaruh dan konsistensinya bersama tim nasional selama bertahun-tahun.

Prestasi Mahrez tidak hanya terbatas pada apa yang ia tunjukkan di lapangan, melainkan juga mencakup penghargaan individu yang mengukuhkannya sebagai salah satu bintang terkemuka di benua Afrika, setelah ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Afrika, serta dua kali meraih gelar Pemain Terbaik Aljazair, sehingga menegaskan posisinya sebagai salah satu talenta terhebat yang pernah dihasilkan sepak bola Aljazair, dan salah satu pemain terkemuka yang meninggalkan jejak abadi dalam sejarah tim nasional.

Prestasi Luar Biasa dan Kembalinya ke Panggung Dunia

Jika kita menengok kembali 7 tahun yang lalu, kita akan mengingat salah satu momen bersejarah terpenting dalam sejarah tim nasional Aljazair, ketika Mahrez berhasil mengantarkan “Les Verts” kembali ke podium juara.

Yang dimaksud di sini adalah keberhasilan merebut gelar Piala Afrika 2019, yang diraih timnas Aljazair di tanah Mesir melawan Senegal, dengan skor 1-0.

Namun, momen luar biasa dan tak terlupakan itu terjadi ketika Mahrez mencetak gol ke gawang Nigeria melalui tendangan bebas langsung di babak semifinal pada menit-menit akhir.

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Mahrez mengejutkan semua orang dengan tendangan yang mengarah ke sudut kiri gawang Nigeria, memastikan Aljazair lolos ke final dan meraih gelar juara untuk pertama kalinya dalam 29 tahun.

Meskipun tim Aljazair mengalami serangkaian kegagalan, Mahrez tetap menjadi salah satu bintang paling konsisten di generasinya, dan terus membela negaranya hingga lolos ke Piala Dunia 2026.

Rekan-rekan setim Mahrez gagal lolos pada edisi 2018 dan 2022, namun “Sang Penyihir Arab” berhasil memimpin negaranya melaju ke babak selanjutnya pada edisi kali ini, dan berhasil mencetak gol di turnamen ini untuk pertama kalinya, saat ia mencetak dua gol ke gawang Austria pada pertandingan terakhir.

Perjalanan Mahrez bersama “Les Verts” menunjukkan betapa agungnya warisan yang ditinggalkannya, yang akan terus terpatri dalam ingatan para penggemar sepak bola Arab.



