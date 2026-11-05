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Presiden Republik Portugal mengeluarkan pernyataan menyentuh setelah Cristiano Ronaldo memutuskan mengakhiri karier legendarisnya bersama tim nasional. Kepala negara itu menyampaikan terima kasih kepada peraih lima Ballon d'Or tersebut atas pengabdiannya selama puluhan tahun bagi tim nasional.

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Penghormatan presiden kepada ikon nasional

Presiden Portugal Antonio Jose Seguro memimpin penghormatan dari negaranya untuk Ronaldo setelah penyerang legendaris itu secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari sepakbola internasional. Kabar yang muncul menjelang pengumuman skuad terbaru itu mengejutkan dunia olahraga dan menandai berakhirnya sebuah era bagi Portugal. Seguro menyampaikan rasa terima kasih seluruh negeri melalui media sosial atas segala pencapaian bintang Al-Nassr tersebut saat mengenakan seragam merah dan hijau kebanggaan Portugal.

Dalam pesan menyentuh yang diunggah di akun Instagram resmi kepresidenan, kepala negara itu mengakui betapa beratnya momen ini bagi Ronaldo yang berusia 41 tahun. Presiden menyoroti peran Ronaldo bukan hanya sebagai pesepakbola, melainkan juga sebagai duta global yang terus mengangkat nama tanah airnya. Penghormatan itu mencerminkan ikatan erat antara sang pemain dan masyarakat Portugal yang terjalin selama lebih dari dua dekade di level tertinggi sepakbola.

“Atas nama Portugal, saya berterima kasih kepada Cristiano Ronaldo atas caranya mewakili Tim Nasional, menginspirasi rakyat Portugal, dan membawa nama Portugal ke seluruh dunia. Saya membayangkan ini adalah salah satu hari tersulit dalam kehidupan olahraga Cristiano Ronaldo, tetapi saya yakin bahwa, seperti yang sudah sering terjadi, rakyat Portugal berada di sisinya,” tulis Presiden dalam pernyataan resminya, seperti dilaporkan A Bola.

Dedikasi tak tergoyahkan untuk Portugal

Penghormatan presiden itu berlanjut dengan menyoroti etos kerja luar biasa yang mewarnai kiprah Ronaldo bersama tim nasional. Sejak menjalani debut saat remaja hingga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah sepakbola internasional, komitmen Ronaldo tidak pernah diragukan. Seguro menekankan bahwa meski kiprahnya sebagai pemain untuk negaranya telah berakhir, hubungan Ronaldo dengan tanah kelahirannya tetap sekuat sebelumnya melalui warisan yang ditinggalkannya.

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“Saya juga tahu bahwa Portugal akan terus mengandalkan kecintaannya kepada negara ini, yang akan selalu ia wakili dengan dedikasi yang ia tunjukkan dalam setiap sesi latihan, setiap pertandingan, dan setiap gol yang membawa kegembiraan bagi semua orang. Semoga sukses, Cristiano. Dan terima kasih banyak,” tambah Presiden.

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Perdana menteri puji warisan abadi

Luís Montenegro, Perdana Menteri Portugal, juga menyampaikan pesan penghargaan kepada kapten yang mengundurkan diri itu. Montenegro menekankan bahwa meski kiprah Ronaldo sebagai pemain untuk Portugal telah berakhir, pengaruhnya akan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas olahraga negara tersebut. Ia membuka pesannya dengan ucapan sederhana tetapi kuat, “Terima kasih”, yang mencerminkan perasaan rakyat Portugal.

Perdana Menteri menyatakan bahwa pengaruh sang penyerang jauh melampaui lapangan sepakbola. “Apa yang Anda lakukan di lapangan untuk Portugal akan bergema selamanya. Dan kini, di luar lapangan, Anda akan terus menjadi representasi Portugal di dunia,” tambah Montenegro.

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Menatap masa depan

Sementara Portugal mengenang masa lalu, perhatian akan segera beralih kepada sosok yang dapat mengisi peran kepemimpinan yang ditinggalkan pemain ikonik bernomor punggung 7 itu. Federasi Sepakbola Portugal telah merilis konten yang menyentuh untuk mengenang momen-momen paling ikonik Ronaldo, termasuk air matanya saat Piala Dunia. Jelas bahwa meski sang pemain telah melangkah ke babak berikutnya, dampak dari lebih dari 200 penampilan dan seratus golnya akan dirasakan selama beberapa generasi mendatang.