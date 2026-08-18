Klub Spanyol Barcelona, pada hari Selasa ini, resmi mengumumkan kesepakatan dengan bintangnya, Rodri, yang datang dari Manchester City Inggris, sehingga menutup tirai sebuah era emas dan perjalanan luar biasa yang penuh dengan keberhasilan selama tujuh tahun di lorong-lorong Stadion Etihad.

Sepanjang perjalanannya bersama Manchester City, pemain internasional Spanyol tersebut berhasil mengukuhkan namanya sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia, dan memainkan peran krusial dalam membentuk era paling sukses dalam sejarah klub. Bintang berusia 30 tahun ini tampil dalam 298 pertandingan dengan seragam "The Citizens", mencetak 28 gol, dan berkontribusi secara langsung dalam mengantarkan tim meraih 14 gelar besar.

Catatan prestasi Rodri bersama Manchester City mencakup gelar juara Liga Primer Inggris sebanyak empat kali, Piala Liga empat kali, Piala FA dua kali, Community Shield dua kali, ditambah dengan gelar Liga Champions Eropa, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Antarklub.

Rodri menyampaikan pesan perpisahan yang menyentuh kepada para suporter klub, yang dalam pesan itu ia berkata sebagaimana dipublikasikan oleh situs resmi klub Inggris tersebut: "Suporter City yang terhormat, aku merasa perpisahan dengan kalian adalah salah satu hal tersulit dalam hidup, tetapi aku akan mencoba melakukannya. Sulit menemukan kata-kata yang mampu mengungkapkan besarnya rasa terima kasih, cinta, dan dukungan yang aku dan keluargaku terima sepanjang tahun-tahun ini."

Bintang Spanyol itu menambahkan sambil mengenang awal kariernya: "Aku ingat perasaanku ketika aku datang untuk menandatangani kontrak dengan Manchester City yang besar; itu adalah momen penuh antusiasme murni, dan aku berkata pada diriku sendiri: Ya Tuhan, aku akan bermain di samping Kevin, Aguero, Silva, Bernardo, John, dan banyak yang lainnya, dan saat itu aku tak bisa menghentikan senyumku. Kemudian datanglah Pep Guardiola, yang telah menungguku untuk mengajariku segala hal sejak hari pertama. Dan aku katakan kepadamu sekarang, Pep: pada awalnya aku tidak dapat mencerna semua taktik itu di dalam kepalaku."

Rodri melanjutkan pembicaraannya tentang prestasi dan perjalanan kariernya: "Namun ada sebuah pertanyaan yang terlintas di benakku ketika itu: apakah kami akan mampu menghadapi semua ekspektasi ini pada tahun-tahun mendatang? Dan menurutku waktu telah menjawab pertanyaan itu. Aku tahu bahwa aku bergabung dengan tim yang hebat, tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kami akan mampu menciptakan warisan gelar seperti ini, dan mendatangkan para suporter, cinta, serta rasa hormat dari berbagai penjuru dunia. Kami telah menjadi teladan untuk menginspirasi generasi mendatang, bukan hanya dengan keberhasilan, tetapi dengan cara kami meraih keberhasilan itu, dan para suporter selalu bersama kami di setiap langkah."

Rodri mengenang kembali momen-momen paling abadi dalam kariernya seraya berkata: "Banyak momen fantastis yang terlintas di benakku; meraih gelar pertamaku di pertandingan pertamaku, gol-gol penentu di menit-menit akhir seperti pertandingan melawan Arsenal di luar kandang kami, golku dalam pertandingan melawan Aston Villa untuk memastikan gelar Premier League ketika situasi tampak begitu sulit, dan mencetak gol kemenangan di Liga Champions Eropa yang selalu kami inginkan bersama. Begitu pula sambutan menakjubkan yang aku terima setelah aku memenangi Ballon d'Or; kalian tak bisa membayangkan betapa bangganya aku menjadi pemain pertama yang memenangi penghargaan ini dengan seragam biru langit Manchester City. Kami telah menciptakan sejarah dengan treble, dengan empat gelar liga beruntun, dan kami telah menyaksikan hal-hal yang tak akan pernah mereka saksikan lagi."

Pemain Spanyol itu menyambung sambil memuji dukungan para suporter kepadanya di masa-masa sulit: "Dan di momen-momen buruk pun, kalian tak pernah mengecewakanku. Pada hari kembaliku yang pertama ke lapangan, aku menyadari betapa kalian mencintaiku dan aku memahami betapa istimewanya para suporter ini. City tidak hanya membuatku tumbuh sebagai pemain, tetapi juga membuatku tumbuh sebagai manusia; aku menyaksikan kelulusan saudaraku dari Manchester Metropolitan University, dan aku melihat kekasihku bekerja di National Health Service. Kota Manchester telah membentuk seluruh hidupku."

Rodri menutup pesannya dengan berkata: "Aku tak akan pernah melupakan momen saat aku turun ke lapangan dan melihat lautan warna biru mengalunkan lagu tim, atau menaiki sepedaku di kota untuk minum kopi, dan berjalan di taman-taman sambil mendengarkan musik grup Oasis, serta kecintaanku yang tak pernah pudar pada hujan Manchester yang terkenal itu. Maka, wahai suporter City, tibalah waktu perpisahan; terima kasih untuk klub, para suporter, staf, dan rekan-rekan setimku, perjalanan ini tak akan terasa sama tanpa kalian, dan hatiku akan selamanya biru."