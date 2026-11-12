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Dalam podcast "After The Final Whistle", mantan pemain Borussia Dortmund Niklas Süle mengungkapkan bantuan yang turut membawanya pada keputusan untuk mengakhiri akhir kariernya: seorang biksu Buddha menyodorkan profil kepribadian setebal 50 halaman tanpa mengenalnya terlebih dahulu.

Setelah lebih dari satu dekade berkarier di sepakbola profesional, bek tengah itu mencari arah baru di luar keseharian yang diatur oleh orang lain. "Pertama-tama, kita berusaha menemukan sedikit pegangan dalam hidup agar bisa, kurang lebih, membangun rutinitas yang berbeda, karena selama 13 tahun kita menjalani hidup dari pekan ke pekan. Kita tidak bisa merencanakan apa pun. Kalau pelatih bilang 'Minggu libur', tetapi kita kalah, bisa saja kita harus datang ke pusat latihan pada hari Minggu. Hidupmu dikendalikan," kata Süle.

Seiring waktu, pemain yang bertahun-tahun membela tim nasional itu merasa tidak lagi mampu mengatasi kegelisahan batinnya sendiri dan akhirnya beralih ke Buddhisme. "Kita punya kebiasaan tertentu dan ada hal-hal yang membuat kita berpikir: Oke, ini tidak lagi membantu saya. Mungkin karena saya sudah melakukannya terlalu lama, mungkin karena saya sudah memenangi semua yang benar-benar ingin saya menangi. Mungkin karena saya menghasilkan sejumlah uang sepanjang karier. Ada berbagai alasan," jelas Süle. Ia melanjutkan, "Saya tidak bisa lagi menata semua itu dalam pikiran saya sendiri. Saya tahu saya butuh bantuan. Saya tidak menyangka suatu bentuk Buddhisme akan sangat membantu saya. Dulu saya selalu berpikir, mungkin mereka sedikit gila."

Hubungannya dengan biksu tersebut bermula dari sebuah pertemuan yang awalnya membuat Süle bingung. "Saat pertama kali saya ke sana, dia tidak mengenal saya. Dia menulis 50 halaman tentang kepribadian saya, padahal belum pernah bertemu dengan saya. Itu salah satu hal paling mengesankan sekaligus paling menyeramkan yang pernah saya lihat," katanya. "Saya berpikir, sekalipun dia bertanya kepada seseorang, 'Kamu kenal dia atau bisa ceritakan sesuatu tentang Niklas?', hasilnya tidak mungkin segila itu. Saya memberikan halaman-halaman itu kepada istri saya dan berkata: Baca ini dan bilang kepada saya bahwa saya tidak gila. Setelah itu, saya mulai melakukannya."

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Sejak itu, Süle memasukkan latihan meditasi secara rutin ke dalam kesehariannya untuk mengelola stres dan tekanan. "Bentuk Buddhisme ini berpengaruh dan sangat membantu saya, misalnya melalui meditasi. Bermeditasi sebelum pertandingan atau setelah latihan ketika ada beberapa momen yang membuat stres. Itu baik untuk saya," katanya.

Getty Images

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Keputusan mengakhiri karier: Buddhisme dan meditasi membantu Niklas Süle

Bagaimana tepatnya cara melakukannya? "Kita harus berusaha melakukannya sesering mungkin. Kalau hanya melakukannya sekali lalu tidak bermeditasi selama seminggu, kemajuan kita sedikit mundur," jelas Süle. "Itulah meditasi: kita berusaha mengosongkan pikiran dan tidak memikirkan apa pun, karena pikiran manusia tidak dirancang untuk tidak memikirkan apa pun. Selalu ada pikiran di kepala, dan itulah yang dilakukan meditasi: mencoba menghentikannya."

Dengan melakukannya setiap hari, ia mulai merasakan perubahan dalam waktu singkat. "Saya mencoba melakukannya setiap hari. Setelah satu, dua minggu, hasilnya semakin baik. Tiba-tiba saya merasakan hal-hal yang belum pernah saya rasakan sebelumnya," kata Süle. "Itu gila. Sebaiknya saya tidak menceritakannya, tetapi itu gila. Saya tidak tahu dampaknya bisa sebesar itu, tetapi kemudian hal itu juga memengaruhi keputusan saya untuk mengakhiri karier."

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Meski demikian, Süle mengungkapkan bahwa keputusan untuk berhenti bermain sepakbola ia ambil sendiri. "Orang ini khususnya sangat membantu saya. Namun, dia tidak pernah berkata: Niklas, berhentilah bermain sepakbola. Tetapi apa yang kami lakukan bersama membuat saya mengambil keputusan itu."

Di akhir perbincangan, yang juga menjadi tempatnya mengungkapkan masalah kesehatan mental selama membela BVB, Süle bahkan sedikit berfilsafat. "Inilah pandangan saya tentang hidup: segala sesuatu ada alasannya. Saya sangat percaya pada karma. Kalau saya berbuat baik, kemungkinan saya mendapat balasan yang baik lebih besar daripada kalau saya menjadi orang brengsek dan berbuat buruk," katanya.