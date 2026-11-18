Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Max Eberl sempat lama menuai kritik di FC Bayern, tetapi kini situasinya telah berbalik.

Max Eberl berpeluang mendapat penghargaan atas pekerjaannya di FC Bayern. Direktur olahraga itu masuk nominasi "Best Sporting Director 2026" di Globe Soccer Awards.

Pria berusia 53 tahun itu menjadi salah satu dari empat kandidat final. Selain sosok dari klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut, Deco dari Barcelona, perencana skuad PSG Luis Campos, dan Andrea Berta dari Arsenal FC juga masuk nominasi.

Eberl menjabat sebagai direktur olahraga Bayern sejak Maret 2024. Beberapa bulan setelah menandatangani kontrak, ia menjadi sosok utama yang menuntaskan kesepakatan dengan pelatih sukses Vincent Kompany. Di bawah arahannya, klub asal Munich itu juga merekrut sejumlah pemain, termasuk Michael Olise dan Luis Diaz.

Iklan Iklan

Eberl terutama mendapat banyak pujian belakangan atas keberhasilannya mendatangkan Kompany. Mantan bos dewan direksi Kar-Heinz Rummenigge baru-baru ini menjelaskan bahwa jajaran pimpinan FCB saat itu memang memiliki keberatan terhadap perekrutan pelatih asal Belgia tersebut .

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 14.30 KOE

"Saya ingat Max Eberl menyebut nama Vincent Kompany dalam sebuah rapat internal. Saya bertanya kepadanya, 'Apakah kamu yakin?' Dia menjawab, 'Mengapa?' Saya membalas, 'Dia baru saja terdegradasi dari Premier League.' Kami belum pernah merekrut pelatih yang baru saja terdegradasi, baik di Bundesliga maupun di tempat lain. Kami lama membahas apakah kami punya keberanian untuk mengambil langkah itu," kata Rummenigge dalam wawancara dengan bundesliga.com.

Pada akhirnya, mereka sepakat mengambil risiko itu dan merekrut Kompany sebagai pelatih baru. Pelatih asal Belgia tersebut mulai menjabat sebagai pelatih kepala klub asal Munich itu pada 1 Juli 2024, setelah musim tanpa gelar, menggantikan Thomas Tuchel yang sebelumnya berpisah dengan klub atas kesepakatan bersama. Sebelum bergabung dengan FCB, Kompany sendiri terdegradasi dari Premier League bersama Burnley FC.

Iklan

FC Bayern Perpanjang Kontrak Max Eberl

Meski keputusannya mendatangkan Kompany terbukti tepat, Eberl juga sempat mendapat kritik di FC Bayern. Salah satu tuduhan terhadapnya adalah terlalu sering bertindak sendiri di dalam klub tanpa memberi tahu dewan direksi atau dewan pengawas tepat waktu. Patron klub Uli Hoeneß pun mengkritik Eberl menjelang final DFB-Pokal melawan VfB Stuttgart pada Mei dan menyebut peluangnya mendapat kontrak baru hanya "60 banding 40".

Pernyataan itu kemudian dilunakkan Hoeneß pada September, tepat setelah kontrak Eberl diperpanjang hingga 2029 : "Menurut saya, Max lebih membuka diri di dalam klub selama enam bulan terakhir. Kami semua, Karl-Heinz dan saya, tentu juga Herbert Hainer, mendapat informasi yang jauh lebih baik darinya tentang segala hal dibandingkan sebelumnya."

Iklan

Menurut Hoeneß, sebelum perkembangan positif dalam beberapa bulan terakhir itu, Eberl "agak seperti orang yang berjalan sendiri di FC Bayern. Kami tidak menyukai hal itu. Namun, dia telah mengubahnya secara mendasar. Dalam hal ini, dia bekerja dengan sangat baik".