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Timnas Mesir mencatatkan pencapaian gol yang mencolok dalam perjalanannya di babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, setelah mencetak minimal 5 gol dalam dua pertandingan beruntun untuk pertama kalinya sejak Juni 2003, bersamaan dengan terus menguatnya posisi Mohamed Salah di antara para pencetak gol terhebat dalam sejarah sepak bola Afrika di level timnas.

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Prestasi ini datang setelah kemenangan besar atas Sudan Selatan dengan skor lima gol tanpa balas, lalu kemenangan atas Malawi pada laga ketiga hari Jumat ini dengan hasil yang sama, di Stadion Kairo, sehingga timnas Mesir kembali mencetak rangkaian gol yang belum pernah terwujud selama lebih dari 23 tahun.

Terakhir kali Mesir mencetak lima gol atau lebih dalam dua pertandingan beruntun di babak kualifikasi turnamen Afrika terjadi pada Juni 2003, ketika mereka meraih kemenangan telak atas Mauritius dengan tujuh gol tanpa balas pada 8 Juni, lalu menghancurkan Madagaskar dengan enam gol tanpa balas pada 20 bulan yang sama.

Angka ini mencerminkan transformasi ofensif yang jelas dalam hasil timnas Mesir selama dua laga terakhir, setelah mereka memulai perjalanan di kualifikasi kali ini dengan hasil imbang tanpa gol melawan Angola, sebelum akhirnya menemukan kembali ketajamannya atas Sudan Selatan dan Malawi, serta mencetak banyak gol dalam dua pertandingan beruntun.

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Mohamed Salah pencetak gol terbanyak Afrika ketiga sepanjang sejarah

Di sisi angka individu, Mohamed Salah mencapai 70 gol internasional bersama timnas Mesir, sehingga menempati peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak Afrika sepanjang sejarah di level tim nasional senior, menurut jaringan "stats foot" asal Prancis.

Daftar ini dipuncaki pemain Zambia Godfrey Chitalu dengan 79 gol, lalu mantan pemain Malawi Kinnah Phiri dengan 71 gol, sementara Salah berada di posisi ketiga dengan 70 gol, mengungguli rekan senegaranya Hossam Hassan, mantan pelatih timnas, yang mencetak 69 gol internasional, serta pemain Pantai Gading Didier Drogba dengan 65 gol.

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Prestasi ini memberi Salah keunggulan historis di level sepak bola Mesir, setelah ia melampaui koleksi gol Hossam Hassan, yang selama bertahun-tahun menjadi pemegang rekor pencetak gol terbanyak dengan seragam timnas.

Dominasi Mesir

Dengan kemenangan di laga ketiga ini, Mesir menambah koleksi poinnya menjadi 7 poin di puncak grup, sementara poin Malawi tertahan di angka 3 poin di peringkat ketiga.

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Timnas Mesir memulai pertandingan dengan tekanan ofensif yang jelas, dan Mahmoud Hassan Trezeguet nyaris membuka keunggulan pada menit kelima setelah menerima umpan dari Mohamed Salah, tetapi ia menyia-nyiakan peluang emas tersebut, karena upayanya melewati sisi tiang kanan.

Gol pertama tidak tertunda lama, karena Nasser Maher berhasil menjebol gawang pada menit keenam, sebelum Omar Marmoush menggandakan skor hanya empat menit berselang, memberikan keunggulan dini bagi timnas Mesir dan menempatkan Malawi di bawah tekanan besar.

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Setelah dua gol tersebut, timnas Mesir memaksakan dominasinya dalam penguasaan bola, berupaya memanfaatkan ruang dan menambah lebih banyak gol.

Namun Malawi berusaha kembali ke dalam permainan, dan mengancam gawang Mostafa Shobeir pada menit ke-22 lewat tembakan keras Richard Mbulu, yang ditepis dengan gemilang oleh kiper Mesir, menjaga gawangnya tetap bersih.

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Menit ke-24 menyaksikan Hossam Abdelmaguid mendapat kartu kuning, sementara Nasser Maher melanjutkan upaya ofensifnya, dan nyaris mencetak gol keduanya pada menit ke-27 ketika ia melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang melewati sisi tiang kiri.

Mohamed Hany mencetak gol ketiga untuk Mesir pada menit ke-38 ketika ia melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang bersarang di gawang, memperkuat keunggulan timnas Mesir menjadi tiga gol tanpa balas, dan memberikan tuan rumah keunggulan besar sebelum berakhirnya babak pertama.

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Dwigol Salah

Pada babak kedua, timnas Mesir melanjutkan dominasinya atas jalannya permainan, sementara Malawi gagal menciptakan ancaman, dan permainan sebagian besar terpusat di lini tengah.

Namun bintang Trabzonspor Turki, Mohamed Salah, bersikeras menorehkan jejaknya dengan mencetak gol keempat untuk Mesir lewat sundulan kepala pada menit ke-84, menyusul umpan silang akurat dari pemain pengganti Ibrahim Adel.

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Pada menit kelima masa tambahan waktu babak kedua, Salah kembali mencetak gol kelima dari titik penalti, yang diperoleh oleh Hamza Abdelkarim, penyerang Barcelona, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan telak (5-0).