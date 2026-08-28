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Salah pecah kebisuan usai kejutan Eropa: Yang saya ulang-ulang bukan sekadar slogan

M. Salah
Trabzonspor
Conference League
Europa League
Super Lig
Mesir
Turki

Sang Firaun mengumumkan tantangan

Pemain Mesir, Mohamed Salah, memecah keheningan setelah kegagalan Trabzonspor melaju ke ajang Liga Eropa, menyusul kekalahan pada leg pertama dan kedua di tangan Ferencvaros dari Hungaria.

Trabzonspor kalah pada leg pertama di kandang sendiri dan di tengah para pendukungnya dengan skor tanpa balas, sebelum menelan kekalahan mengejutkan 0-4 pada laga leg kedua, Kamis kemarin.

Salah menulis di akunnya di jejaring "X": "Tidak ada satu pun dalam perjalanan karier saya yang datang dengan mudah. Malam-malam buruk dan kekecewaan adalah bagian dari sepak bola, dan saya telah belajar bagaimana mengubahnya menjadi motivasi dan gelar juara".

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Ia menambahkan: "Trabzonspor adalah tim saya, dan saya adalah bagian dari proyek ini sepenuh hati, dan malam kemarin tidak akan mengubah itu. Saya tahu ekspektasinya tinggi, dan saya sungguh percaya bahwa kami mampu dan akan mewujudkan tujuan kami".

Super Lig
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Bintang Mesir itu menutup: "Kalimat (saya datang ke sini untuk menang) bukan sekadar slogan bagi saya".

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