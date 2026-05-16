Salah menyampaikan pesan yang tegas kepada Slot

Mohamed Salah angkat bicara pada Sabtu malam mengenai krisis performa yang melanda Liverpool. Sehari setelah kekalahan menyakitkan 4-2 dari Aston Villa, pemain asal Mesir itu menyampaikan pesan kepada para pendukung The Reds melalui media sosial. Dalam pernyataan yang mencolok, Salah mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan bagi manajer Arne Slot.

Salah, yang akan hengkang setelah sembilan musim, menengok kembali perkembangan yang dialami Liverpool dalam beberapa tahun terakhir dalam pesannya. “Saya telah melihat klub ini berubah dari yang ragu-ragu menjadi yang percaya diri, dan akhirnya menjadi juara,” tulis pemain sayap kanan berusia 33 tahun itu. “Itu adalah hasil kerja keras yang luar biasa, dan saya selalu memberikan segalanya untuk membantu Liverpool mencapai hal itu. Tidak ada yang membuat saya lebih bangga daripada itu.”

Justru karena itu, kekalahan baru ini terasa sangat menyakitkan bagi ikon klub tersebut. Liverpool kalah pada Jumat malam melawan Aston Villa dan melihat tekanan dalam perebutan tiket Liga Champions semakin meningkat. Terdengar kritik tajam terhadap permainan tim asuhan Slot.

Salah menegaskan bahwa ia berpendapat Liverpool harus kembali ke gaya sepak bola yang selama bertahun-tahun membuat klub ini ditakuti. “Saya ingin melihat Liverpool kembali menjadi tim yang agresif dan menyerang, yang ditakuti lawan,” kata pemain sayap tersebut. “Liverpool seharusnya menjadi tim yang memenangkan trofi. Itulah sepak bola yang saya kenal dan itulah identitas yang harus kembali dan dipertahankan.”

Selain itu, Salah menyampaikan pesan yang jelas kepada Slot. “Hal itu tidak bisa ditawar-tawar. Setiap orang yang menjadi bagian dari Liverpool harus menyesuaikan diri dengan hal itu.”

Pemain asal Mesir itu juga menekankan bahwa kemenangan sesekali tidaklah cukup bagi klub sekelas Liverpool. “Menang sesekali bukanlah hal yang seharusnya menjadi ciri khas Liverpool,” katanya. “Setiap tim bisa memenangkan pertandingan, tetapi Liverpool harus secara konsisten bersaing untuk meraih gelar.”

Meskipun akan segera hengkang, klub ini tetap menjadi tempat yang istimewa bagi Salah dan keluarganya. “Liverpool akan selalu sangat berarti bagi saya. Saya ingin klub ini tetap sukses bahkan lama setelah saya pergi.”

Terakhir, Salah sekali lagi menekankan pentingnya kualifikasi Liga Champions. Liverpool saat ini berada di peringkat kelima di Liga Premier dan merasakan tekanan dari AFC Bournemouth di belakang mereka. “Kualifikasi Liga Champions adalah target minimal,” tutup Salah. “Saya akan melakukan segala upaya untuk mewujudkannya.”