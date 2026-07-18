Salah mengajukan syarat yang mengejutkan kepada Beşiktaş... dan Van Dijk sedang dalam perjalanan

Nama bintang Mesir Mohamed Salah dikaitkan dengan kepindahannya ke Liga Turki, tepatnya ke Beşiktaş, setelah berakhirnya kariernya yang gemilang bersama Liverpool.

Jurnalis Turki terpercaya, Ertan Soygun, mengungkap detail negosiasi antara petinggi Beşiktaş dengan “Firaun Mesir” tersebut.

Dalam sebuah video, Soyzun mengatakan, “Beşiktaş telah menanyakan pendapat Salah mengenai kemungkinan ia duduk di bangku cadangan pada beberapa pertandingan.”

Ia menambahkan, “Pemain asal Mesir itu bersyarat untuk bermain di semua pertandingan, dan menyatakan keinginannya untuk terus memberikan kontribusi.”

Sözgün melanjutkan, “Salah menegaskan kepada pejabat Beşiktaş keinginannya untuk ikut serta dalam semua pertandingan, guna memberikan kontribusi dalam setiap laga.”

Ia menyoroti, “Salah juga memberi tahu mereka bahwa ia bisa bermain sebagai penyerang atau di belakang ujung tombak, selain posisi sayap.”

Ia menjelaskan, “Jika kesepakatan tercapai antara kedua belah pihak, pembahasan mengenai jadwal kedatangan Salah ke Istanbul telah berlangsung, dan pemain asal Mesir itu memberi tahu mereka bahwa ia bisa tiba lebih awal pada awal bulan depan.”

Sementara itu, platform LÜE TV di situs X mempublikasikan pernyataan jurnalis Turki Levent Umit Erol, yang mengatakan, “Salah akan menandatangani kontrak secara resmi pada hari Kamis atau Sabtu; Besiktas telah menyelesaikan kesepakatan tersebut.”

Ia melanjutkan, “Kesepakatan Vlahović juga hampir pasti, dan saya punya kejutan lain, yaitu Virgil van Dijk.”

Dia menambahkan, “Agen Van Dijk akan tiba di Istanbul untuk bertemu dengan petinggi Besiktas.”