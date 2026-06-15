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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Salah mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia dengan peristiwa yang luar biasa

M. Salah
Egypt
Belgium
World Cup
Mesir
Belgia

Hadiah ulang tahunnya

Mohamed Salah, bintang tim nasional Mesir, mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia melalui sebuah prestasi luar biasa.

Salah menciptakan gol yang dicetak oleh Imam Ashour, yang membawa Mesir unggul atas Belgia pada babak pertama pertandingan kedua tim dalam pertandingan putaran pertama Grup 7 Piala Dunia 2026.

Menurut jaringan "Opta", Mohamed Salah menjadi pemain Afrika pertama (sejak pencatatan statistik dimulai pada tahun 1966) yang berkontribusi dalam sebuah gol di Piala Dunia pada hari ulang tahunnya.

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Mohamed Salah berusia 34 tahun hari ini, Senin, karena ia lahir pada 15 Juni 1992.

Timnas Mesir berada di Grup D bersama Belgia, Iran, dan Selandia Baru.

Salah sebelumnya telah mencetak dua gol untuk timnas Mesir di Piala Dunia 2018, namun "Faraon" masih mencari kemenangan pertama mereka dalam sejarah Piala Dunia.

Perlu dicatat bahwa Mohamed Salah kini menjadi pemain tertua (kecuali kiper) yang tampil dalam pertandingan bersama timnas Mesir di Piala Dunia pada usia 34 tahun.

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