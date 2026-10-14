Dalam sebuah ironi yang mencolok, Mohamed Salah, kapten timnas Mesir dan bintang klub Turki Trabzonspor, kembali menjadi bahan perdebatan karena rumput sintetis, setelah klubnya mengumumkan namanya masuk dalam daftar skuad untuk menghadapi klub Finlandia KuPS, yang dijadwalkan berlangsung besok Kamis, dalam lanjutan pekan pertama fase liga UEFA Conference League.

Trabzonspor mengungkap daftar pemainnya untuk laga tersebut pada hari Rabu ini melalui akun-akun media sosialnya, dan di dalamnya terdapat nama Salah, meski pertandingan itu akan digelar di lapangan berumput sintetis. Kondisi tersebut persis sama dengan alasan yang diumumkan ketika kapten timnas Mesir tidak diikutsertakan dalam laga melawan Sudan Selatan pada kualifikasi Piala Afrika September lalu.









Federasi Sepak Bola Mesir sebelumnya telah mengumumkan pada 26 September lalu bahwa Salah tidak dibawa dalam perjalanan timnas ke Sudan Selatan, guna menghindari risiko cedera karena pertandingan digelar di stadion berumput sintetis.

Federasi menjelaskan bahwa keputusan itu diambil dengan koordinasi bersama tim pelatih yang dipimpin Hossam Hassan, dengan tujuan menjaga keselamatan pemain. Sang pelatih kemudian menegaskan dalam pernyataan berikutnya bahwa Salah telah berbicara dengannya mengenai kondisi lapangan sebelum pertandingan melawan Angola, dan keduanya sepakat untuk mengistirahatkannya saat menghadapi Sudan Selatan.

Pertandingan berikutnya KUP Conference League 12.45 TRS

Meski masuk dalam daftar, keikutsertaan Salah menghadapi KuPS belum dipastikan hingga kini, sebab masuk dalam kelompok pemain yang melakukan perjalanan tidak otomatis berarti pelatih akan menurunkannya sebagai starter maupun pemain pengganti.

Sementara Salah bersiap menjalani laga bersama klubnya, muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari: jika rumput sintetis dianggap sebagai bahaya yang menuntut pemain diistirahatkan bersama timnas, apa yang berubah sehingga keberadaannya dalam daftar klub untuk pertandingan di atas permukaan yang sama menjadi hal yang memungkinkan?















