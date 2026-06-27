Salah melampaui rekor Al-Hadari... dan Shubair membawa Piala Dunia kembali ke 16 tahun yang lalu

Para pemain tim nasional Mesir mencatatkan prestasi gemilang dalam pertandingan melawan Iran di Piala Dunia 2026, sementara tim Firaun berhasil lolos ke babak kedua turnamen tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

Timnas Mesir berhasil meraih hasil imbang berharga 1-1 melawan Iran pada Sabtu pagi ini dalam pertandingan putaran ketiga Grup 7, sehingga lolos sebagai runner-up dengan raihan 5 poin, di belakang Belgia berdasarkan selisih gol, sementara tim Asia tersebut, yang mengoleksi tiga poin, masih menunggu nasibnya di antara tim-tim peringkat ketiga terbaik.

Dengan tampil sebagai starter melawan Iran, Mohamed Salah, kapten timnas Mesir, mencatatkan penampilan ke-30-nya di turnamen besar (Piala Dunia dan Piala Afrika), sehingga menempati posisi kedua dalam daftar tersebut, melampaui Essam El-Hadary yang tampil dalam 29 pertandingan, di mana hanya satu di antaranya di Piala Dunia, menurut statistik dari "Stats Foot".

Sementara itu, Mahmoud Hassan “Trezeguet” menyamai rekor mantan bintang Ahmed Hassan di puncak daftar dengan 32 pertandingan masing-masing, setelah tampil dalam pertandingan hari ini, dengan catatan bahwa semua penampilan “El-Saqr” tersebut terjadi di Piala Afrika.

Jika ia turun melawan Australia pada Jumat mendatang di babak kedua turnamen ini, Trezeguet akan memegang rekor tersebut sendirian, sementara Salah bisa semakin mendekati rekor tersebut jika ia turut bermain.

Sementara itu, Mahmoud Saber mencetak gol tercepat Mesir sepanjang sejarah di Piala Dunia, pada menit kelima, mengungguli gol Imam Ashour yang tercipta pada menit ke-20 melawan Belgia dalam pertandingan pembuka edisi kali ini, menurut statistik “Opta”.

Sedangkan Mustafa Shubair, kiper tim Faraon, turut berkontribusi pada rekor langka di Piala Dunia setelah berhasil menahan tendangan penalti dari Mehdi Taremi, kapten Iran, pada babak pertama.

Menurut situs “Stats Foot”, ini adalah tendangan penalti ketiga berturut-turut yang gagal di edisi turnamen kali ini, sesuatu yang tidak terjadi sejak edisi 2010.

Sebelum Tarmi, dalam edisi kali ini, Lionel Messi, bintang Argentina, juga gagal mengeksekusi penalti saat melawan Austria, begitu pula Strand Larsson, pemain Norwegia, saat melawan Prancis.

Selain itu, Shobeir menyamai rekor El Hadary, satu-satunya kiper Mesir yang berhasil menahan tendangan penalti di Piala Dunia.