Klub Trabzonspor melanjutkan pergerakannya untuk merampungkan transfer baru berkelas berat, menyusul perekrutan bintang Mesir Mohamed Salah.

Klub Turki itu menempatkan penyerang Al Hilal Saudi, Darwin Nunez, dalam daftar targetnya, dan berupaya untuk merebutnya, meski melalui skema pinjaman, untuk memperkuat lini depannya.

Menurut pernyataan jurnalis spesialis berita klub Trabzonspor, Hasan Tuncel, melalui kanal "HT Spor", klub Turki tersebut mengajukan tawaran kepada Al Hilal senilai 8 juta euro per tahun untuk mendapatkan jasa Nunez, di saat penyerang asal Uruguay itu menerima gaji sekitar 20 juta euro bersama klub Saudi tersebut.

Tawaran itu, menurut sumber tersebut, mencakup komitmen Trabzonspor untuk menanggung 40% dari gaji Nunez, sementara sang pemain berupaya meninggalkan Al Hilal untuk mencari peluang baru guna memulihkan performa dan kariernya.

Tuncel menjelaskan bahwa tawaran Trabzonspor saat ini sudah berada di hadapan pemain dan klubnya, hanya saja Al Hilal ingin menaikkan nilai kompensasi finansial, yang mendorong klub Turki tersebut untuk mengintensifkan pergerakannya demi merampungkan transfer secepatnya, dengan menargetkan kedatangan sang pemain ke Trabzon pada pekan depan.

Pandangan Mohamed Salah soal Transfer Nunez

Dalam konteks ini, manajemen Trabzonspor telah memperoleh pandangan Mohamed Salah mengenai transfer tersebut, di mana bintang Mesir itu memberikan rekomendasi positif untuk merekrut Nunez.

Tuncel juga mengungkapkan bahwa wakil presiden Trabzonspor, Ibrahim Sahinkaya, telah mengatur pertemuan dengan para pejabat Al Hilal dalam pekan ini, dan bertolak ke Arab Saudi untuk membahas detail finansial akhir dari transfer tersebut serta berupaya meyakinkan klub untuk melepas penyerang asal Uruguay-nya.

Nunez, yang berusia 27 tahun, tercatat menjalani 24 pertandingan bersama Al Hilal musim lalu, dengan mencetak 9 gol dan menyumbang 5 assist.

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