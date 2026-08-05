Mohamed Salah terus menuliskan babak baru dalam perjalanan kariernya, kali ini melalui pintu Liga Turki, setelah menjadi pemain Mesir terbaru yang bergabung ke skuad Trabzonspor dalam salah satu transfer paling menonjol di bursa transfer musim panas.

Klub Turki tersebut secara resmi mengumumkan perekrutan Salah pada siang hari ini, Rabu, dengan mempublikasikan foto-foto sang bintang Mesir yang mengenakan jersey tim di dalam pesawat menuju Turki untuk mengumumkan transfer secara resmi serta memperkenalkan pemain tersebut kepada publik dan media.

Sejumlah laporan media Turki sebelumnya menyebutkan bahwa Salah telah mencapai kesepakatan dengan Trabzonspor untuk bergabung ke skuad mereka dengan kontrak berdurasi dua tahun.

Dengan bergabung ke tim Turki tersebut, kapten timnas Mesir itu menjadi pemain Mesir keempat yang mengenakan jersey Trabzonspor, setelah Ayman Abdel Aziz, Sayed Moawad, dan Mahmoud Hassan "Trezeguet".

Salah pun mengakhiri polemik seputar masa depannya, setelah sebelumnya sempat bimbang di antara sejumlah tim Liga Arab Saudi dan Besiktas dari Turki, yang sebenarnya sudah sangat dekat untuk mendapatkan tanda tangannya andai kedua belah pihak tidak berselisih soal syarat finansial yang oleh para petinggi Besiktas disebut berlebihan.