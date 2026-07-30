Anass Salah-Eddine tinggal selangkah lagi meneken kontrak dengan Olympiakos, demikian dilaporkan jurnalis bursa transfer Italia Nicolò Schira pada Kamis pagi. Klub Yunani itu akan menggelontorkan delapan juta euro untuk bek kiri tersebut.

Pada Rabu, sudah terungkap bahwa Salah-Eddine diizinkan hengkang dari AS Roma dan Olympiakos berminat kepada pemain internasional Maroko itu.

Sehari kemudian, klub Yunani itu dengan sangat cepat mencapai kesepakatan dengan klub asal Roma tersebut dan sang pemain sendiri. Salah-Eddine akan meneken kontrak hingga pertengahan 2030.

Kabar ini begitu mengejutkan, karena Salah-Eddine baru-baru ini memutuskan untuk tidak meneken kontrak dengan PSV, yang ingin mengaktifkan opsi pembelian dari AS Roma. Bek kiri itu tampil sangat mengesankan pada paruh kedua musim lalu selama masa peminjamannya di PSV.

Salah-Eddine kemudian berkembang menjadi sosok andalan di tim dan lewat penampilan-penampilan kuatnya memberi kontribusi penting terhadap gelar juara liga yang diraih.

Meski begitu, pemain asal Amsterdam itu tidak ingin bertahan di Eindhoven dan memilih memperjuangkan kesempatannya di klub Italia tersebut, tetapi rencana itu kini tidak akan terwujud.

Di Olympiakos, ia tetap akan mendapat kesempatan bermain di Liga Champions. Karena Olympiakos tweede wereld in de elfde competitie van Europa, klub itu akan lebih dulu menghadapi NEC di babak kualifikasi kompetisi tersebut, setelah itu mereka masih harus memenangi satu duel dua leg lagi untuk mencapai fase grup.