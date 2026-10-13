Bintang Mesir Mohamed Salah menjalani pengalaman baru di Trabzonspor, Turki, yang kali ini mempertemukannya dengan Jerome Boateng, mantan bek timnas Jerman, yang bergabung dengan staf kepelatihan tim dalam posisi asisten pelatih. Keduanya pun menjadi bagian dari satu sistem yang sama di dalam klub, meski peran mereka berbeda, antara di atas lapangan dan di bangku staf kepelatihan.

Boateng, yang pernah menjuarai Piala Dunia 2014, mengungkapkan kebahagiaannya bekerja di Trabzonspor. Melalui akunnya di "Instagram", ia menegaskan bahwa dirinya belajar setiap hari dari rekan senegaranya Thomas Reis, pelatih kepala tim, beserta staf asistennya. Ia juga berupaya menularkan pengalamannya kepada para pemain dan mendukung mereka di dalam maupun di luar lapangan, serta menilai pengalaman ini sebagai titik penting dalam perjalanan kepelatihannya.

Kehadiran Boateng di samping Salah datang saat tim Turki tersebut berupaya memperkuat posisinya dalam persaingan domestik, setelah bintang Mesir itu bergabung dengan Trabzonspor dari Liverpool pada awal tahun ini, sementara tim kini menempati peringkat kelima di tabel klasemen Liga Turki.

Kerja sama tersebut memberi Boateng kesempatan untuk memanfaatkan pengalaman panjangnya di lapangan Eropa dan internasional, sementara bagi Salah membuka peluang berinteraksi dengan mantan bek yang memiliki rekam jejak penuh prestasi, yang paling menonjol adalah gelar Piala Dunia bersama Jerman, selain perjalanan kariernya bersama klub-klub besar, terutama Bayern Munich.

Boateng sebelumnya sempat dekat untuk bergabung dengan staf kepelatihan Bayern Munich tahun lalu, atas undangan pelatih Belgia Vincent Kompany, guna menimba pengalaman kepelatihan. Namun rencana itu kandas setelah muncul protes dari para suporter yang berkaitan dengan kasus hukum sebelumnya di Jerman.

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Setelah itu, bek yang telah pensiun tersebut menempuh jalur baru melalui pintu Trabzonspor, di mana ia mulai bekerja sebagai asisten pelatih Thomas Reis, dalam sebuah pengalaman yang menempatkannya berhadapan langsung dengan para pemain berpengalaman besar, dengan Mohamed Salah di barisan terdepan.