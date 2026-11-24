Cara menonton Yunani U-17 vs Qatar U-17 dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 3 25 Nov 2026 - 09.30

Yunani U-17 menghadapi Qatar U-17 dalam laga Grup A Piala Dunia U-17. Lokasi pertandingan dan waktu kick-off belum dikonfirmasi.

Yunani datang dengan performa kuat. Mereka memenangi kedua laga pembuka di turnamen ini dan memuncaki grup.

Kemenangan terbaru mereka diraih atas Panama U-17 dengan skor 2-1 pada 22 November. Tiga hari sebelumnya, Yunani mengalahkan Mesir U-17.

Qatar mengawali turnamen dengan hasil yang kurang konsisten. Mereka mengalahkan Panama U-17 2-0 pada laga pertama, lalu kalah 2-0 dari Mesir U-17 pada 22 November.

Hasil itu menempatkan Qatar di posisi ketiga Grup A. Mereka akan berusaha bangkit saat menghadapi pemuncak grup.

Yunani ingin melanjutkan awal positif mereka, sementara Qatar membutuhkan poin agar tetap berpeluang lolos. Berikut informasi yang tersedia tentang cara mengikuti pertandingan ini.

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