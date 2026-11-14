Cara menonton West Ham United Women vs Charlton Athletic dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

WSL - Pekan 10 15 Nov 2026 - 09.00 The Chigwell Construction Stadium

West Ham United Women menjamu Charlton Athletic di Chigwell Construction Stadium, Dagenham, dalam laga WSL antara dua tim yang berada di paruh bawah klasemen.

West Ham asuhan Rita Guarino menghadapi pertandingan ini setelah menelan kekalahan telak. Kekalahan 5-0 dari Manchester City Women pada laga WSL terakhir menjadi hasil yang menyadarkan mereka, meski West Ham telah menunjukkan kemampuannya beberapa pekan sebelumnya lewat kemenangan 4-1 atas Liverpool FC Women.

West Ham menempati peringkat ke-11 klasemen WSL dan ingin bangkit dari kekalahan melawan City di kandang sendiri. Tiga kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi membuat tim Guarino harus memberikan respons dalam pertandingan ini.

Charlton datang dalam kondisi buruk. Tim asuhan Karen Hills berada di peringkat ke-14 klasemen WSL dan hanya menang sekali dalam lima pertandingan terakhir. Kemenangan 1-0 atas Ipswich Town WFC di WSL Cup menjadi satu-satunya hasil positif mereka dalam periode tersebut.

Tim tamu kalah 3-2 dari Crystal Palace FC Women di WSL pada 8 November dan takluk 6-0 dari Chelsea FC Women sepekan sebelumnya. Rangkaian hasil itu menimbulkan pertanyaan serius tentang ketangguhan pertahanan mereka.

West Ham unggul jauh dalam rekor pertemuan dengan Charlton dan yakin berpeluang kembali meraih kemenangan. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk menyaksikan laga WSL ini secara langsung.

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