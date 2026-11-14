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WSL
team-logoWest Ham United Women
The Chigwell Construction Stadium
team-logoCharlton Athletic
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Saksikan West Ham United Women vs Charlton Athletic secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan melalui live streaming?

West Ham United Women vs Charlton Athletic
West Ham United Women
Charlton Athletic
WSL

Panduan lengkap cara menonton pertandingan WSL antara West Ham United Women dan Charlton Athletic secara langsung hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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WSL - Pekan 10
The Chigwell Construction Stadium

West Ham United Women menjamu Charlton Athletic di Chigwell Construction Stadium, Dagenham, dalam laga WSL antara dua tim yang berada di paruh bawah klasemen.

West Ham asuhan Rita Guarino menghadapi pertandingan ini setelah menelan kekalahan telak. Kekalahan 5-0 dari Manchester City Women pada laga WSL terakhir menjadi hasil yang menyadarkan mereka, meski West Ham telah menunjukkan kemampuannya beberapa pekan sebelumnya lewat kemenangan 4-1 atas Liverpool FC Women.

West Ham menempati peringkat ke-11 klasemen WSL dan ingin bangkit dari kekalahan melawan City di kandang sendiri. Tiga kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi membuat tim Guarino harus memberikan respons dalam pertandingan ini.

Charlton datang dalam kondisi buruk. Tim asuhan Karen Hills berada di peringkat ke-14 klasemen WSL dan hanya menang sekali dalam lima pertandingan terakhir. Kemenangan 1-0 atas Ipswich Town WFC di WSL Cup menjadi satu-satunya hasil positif mereka dalam periode tersebut.

Tim tamu kalah 3-2 dari Crystal Palace FC Women di WSL pada 8 November dan takluk 6-0 dari Chelsea FC Women sepekan sebelumnya. Rangkaian hasil itu menimbulkan pertanyaan serius tentang ketangguhan pertahanan mereka.

West Ham unggul jauh dalam rekor pertemuan dengan Charlton dan yakin berpeluang kembali meraih kemenangan. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk menyaksikan laga WSL ini secara langsung.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain West Ham United Women vs Charlton Athletic

Manajer

  • R. Guarino

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