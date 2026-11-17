Cara menyaksikan Wales vs Portugal dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League A - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Cardiff City Stadium

Wales menjamu Portugal di Cardiff City Stadium pada Selasa malam dalam laga terakhir Grup A4 UEFA Nations League. Kedua tim datang dengan suasana hati yang bertolak belakang setelah hasil dramatis pada akhir pekan.

Wales asuhan Craig Bellamy sudah dipastikan finis di dasar grup setelah kalah 1-3 di kandang dari Norwegia pada Sabtu. Wales kini menghadapi play-off degradasi untuk kedua kalinya secara beruntun setelah kalah dalam empat dari lima pertandingan grup, dan tidak akan mendapatkan status unggulan teratas dalam undian kualifikasi Euro 2028.

Portugal tiba di Cardiff setelah menelan kekalahan kandang terburuk dalam sejarah pertandingan resmi mereka. Tim asuhan Jorge Jesus dihantam Denmark 1-4 di Braga pada Sabtu. Rasmus Hojlund mencetak dua gol dalam laga yang memperlihatkan kelemahan serius Portugal di lini pertahanan dan serangan pada era pasca-Cristiano Ronaldo.

Meski dipermalukan di Braga, Portugal tetap memuncaki Grup A4 dan hanya perlu menghindari kekalahan di Cardiff untuk memastikan posisi pertama serta status unggulan di perempat-final Nations League. Jesus kini menghadapi tekanan penuh untuk membenahi keadaan setelah penampilan yang disebut bek Ruben Dias sarat dengan 'dosa-dosa mematikan'.

Dias sendiri akan absen pada Selasa karena skorsing, menambah ketidakpastian di lini pertahanan skuad yang sudah berupaya mencari solusi. Jesus menjawab dengan ketegasan khasnya ketika ditanya soal absennya Ronaldo setelah kekalahan pada Sabtu. Ia menegaskan bahwa skuad harus menatap ke depan, bukan terpaku pada masa lalu.

Bagi Wales, laga Selasa menjadi kesempatan untuk menutup fase grup dengan kebanggaan di kandang. Bellamy memuji keberanian timnya di Oslo meski kalah, dan menginginkan penampilan yang dapat memberi para pendukung sesuatu untuk dipegang menjelang musim semi yang sulit.