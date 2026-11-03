Cara menonton Vissel Kobe vs Ratchaburi FC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 4 3 Nov 2026 - 05.00

Vissel Kobe menjamu Ratchaburi FC di AFC Champions League Elite. Klub Jepang itu ingin melanjutkan tren positifnya di kompetisi Asia seiring berlanjutnya fase grup.

Kobe datang dalam kondisi bagus. Tim asuhan Michael Skibbe memenangi dua dari tiga pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, termasuk kemenangan atas Daejeon Hana Citizen pada laga AFC Champions League Elite sebelumnya. Kemenangan 3-1 atas Nagoya Grampus di J. League pada akhir Oktober menegaskan ketajaman lini serang mereka.

Ratchaburi bertandang ke Jepang sebagai tim yang kurang diunggulkan. Tim asuhan Worrawoot Srimaka menempati peringkat ke-13 klasemen Wilayah Timur dan mencatat hasil yang tidak konsisten di turnamen ini. Namun, hasil imbang 0-0 melawan Kashiwa Reysol pada laga terakhir mereka di kompetisi Asia menunjukkan bahwa mereka mampu berjuang keras untuk meraih hasil.

Klub Thailand itu juga mampu mencetak gol dalam laga tandang. Kemenangan 2-5 atas Sisaket United di Liga Thailand pekan lalu menunjukkan kemampuan mereka dalam menyerang, meski pertahanan masih menjadi tanda tanya setelah mereka kebobolan dua gol dalam kekalahan kandang dari Chonburi FC.

Dukungan publik tuan rumah dan posisi Kobe di liga menjadikan mereka jelas lebih diunggulkan. Namun, ketajaman Ratchaburi dalam laga tandang belakangan ini membuat pertandingan ini menarik untuk disaksikan di kedua ujung lapangan.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Vissel Kobe vs Ratchaburi FC, termasuk waktu sepak mula dan informasi siaran langsung.

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