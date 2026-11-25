Cara menonton Vietnam U17 vs Mali U17 dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan privat virtual (VPN) berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN tepercaya . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar.

Masuk & temukan siaran langsung. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 3 26 Nov 2026 - 08.00

Vietnam U17 menghadapi Mali U17 di Grup G Piala Dunia U17. Kedua tim sama-sama mengejar hasil yang akan memengaruhi klasemen.

Mali datang sebagai pemuncak klasemen grup dengan performa bagus. Dalam dua laga grup terakhir, mereka mengalahkan Selandia Baru U17 3-0 dan Belgia U17 2-1.

Kemenangan atas Belgia itu diraih pada 23 November dan menunjukkan bahwa Mali mampu mencetak gol sekaligus menuntaskan laga ketat dengan kemenangan. Mali memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya.

Vietnam mengawali turnamen dengan lebih sulit. Mereka kalah 3-2 dari Belgia U17 pada 20 November sebelum bermain imbang 3-3 dengan Selandia Baru U17 pada 23 November.

Vietnam produktif mencetak gol dalam dua laga tersebut, tetapi juga kebobolan enam gol. Memperkuat pertahanan tampaknya menjadi tugas paling mendesak saat menghadapi lini serang Mali yang produktif.

Vietnam berada di peringkat ketiga grup, sementara Mali di puncak. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

Kabar tim & skuad