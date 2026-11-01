Cara menonton Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders FC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - Pekan 33 1 Nov 2026 - 15.30 BC Place

Vancouver Whitecaps menjamu Seattle Sounders FC di BC Place dalam laga Konferensi Barat yang penting bagi kedua tim saat musim reguler MLS memasuki fase akhir.

Whitecaps asuhan Jesper Soerensen memuncaki Konferensi Barat, tetapi tidak boleh lengah. Kemenangan dalam laga ini akan memperkuat posisi mereka di puncak klasemen menjelang babak playoff.

Seattle datang ke Vancouver dalam kondisi sulit. Tim asuhan Brian Schmetzer berada di peringkat kesembilan Konferensi Barat, dan hasil-hasil terbaru mereka belum banyak meredakan tekanan pada skuad yang membutuhkan poin agar tetap bersaing memperebutkan tempat di playoff.

Rekor pertemuan kedua klub menambah daya tarik laga ini. Pertemuan mereka di MLS dan kompetisi kontinental tahun ini telah menghasilkan sejumlah hasil penting, dan kedua tim tidak akan meremehkan lawannya.

Bagi Soerensen, tiga poin di kandang akan menjadi pernyataan tegas. Bagi Schmetzer, hasil positif di BC Place akan menghidupkan kembali upaya Seattle merebut tempat di babak pascamusim.

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