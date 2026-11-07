Cara menonton Valencia vs Real Madrid dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 12 7 Nov 2026 - 15.00 Estadio Mestalla

Real Madrid bertandang ke Estadio Mestalla untuk menghadapi Valencia pada pekan ke-12 LaLiga. Tim asuhan Jose Mourinho berupaya terus memberi tekanan di papan atas klasemen.

Valencia berada di posisi ke-19 klasemen dan kesulitan tampil konsisten musim ini. Namun, tim asuhan Javier Aguirre yakin bisa menyulitkan tim tamu, yang telah diperingatkan soal tantangan dalam pertandingan seperti ini. Mourinho sendiri secara terbuka telah membicarakan ancaman dari lawan yang segar, cukup beristirahat, dan tidak punya beban.

Madrid datang dengan performa apik setelah memenangi lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Kemenangan 3-0 atas Racing Santander akhir pekan lalu disusul kemenangan 3-2 atas AEK Athens di Liga Champions pada tengah pekan, dan skuad Mourinho tampak makin teruji menjelang akhir pekan.

Absennya Vinicius Junior akibat skorsing menjadi perhatian utama terkait kondisi skuad tim tamu. Pemain Brasil itu diistirahatkan pada tengah pekan untuk lawatan ke Athens, tetapi skorsing terpisah membuatnya tidak bisa tampil di Mestalla sehingga Mourinho harus menata ulang pilihan di lini serangnya.

Mourinho berbicara terus terang dalam jumpa pers jelang pertandingan. Ia mengakui ingin Atletico Madrid dan Barcelona sama-sama kehilangan poin saat saling berhadapan akhir pekan ini. Kemenangan Madrid di Mestalla, ditambah kegagalan salah satu dari kedua tim itu meraih poin penuh, akan mengubah peta persaingan gelar secara drastis.

Dengan persaingan gelar LaLiga yang semakin ketat dan atmosfer tandang yang dipastikan panas di Mestalla, pertandingan ini sangat penting bagi kedua klub. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk menonton Valencia vs Real Madrid secara langsung.

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Kabar tim dan skuad