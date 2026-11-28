Cara menonton Valencia vs Osasuna dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 14 29 Nov 2026 - 08.00 Estadio Mestalla

Valencia menjamu Osasuna di Estadio Mestalla dalam laga LaLiga yang mempertemukan tim papan bawah dengan tim yang berada tepat di atasnya.

Valencia asuhan Javier Aguirre berada di peringkat ke-17 dan perlu mengubah hasil-hasil terbaru menjadi rentetan hasil yang lebih stabil. Mereka mengalahkan Rayo Vallecano 1-0 dalam laga liga terakhir dan meraih tiga kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Rentetan itu mencakup kemenangan 6-0 atas Tavernes de la Valldigna di Copa del Rey. Kekalahan 3-0 dari Real Madrid pada awal November menunjukkan betapa tidak konsistennya performa mereka.

Osasuna asuhan Jagoba Arrasate datang sebagai penghuni peringkat ke-13, setelah menang 1-0 atas Malaga pada 22 November. Itu merupakan kemenangan pertama mereka dalam rentetan pertandingan yang juga diwarnai kekalahan dari Deportivo de A Coruna dan Sevilla.

Arrasate juga harus menyusun rencana tanpa bek Alejandro Catena, yang menjalani skorsing. Beberapa pemain lain yang absen dari kedua tim tercantum di bawah ini.

Valencia memenangi pertemuan terakhir 1-0 di Mestalla pada Maret, sehingga Osasuna tahu apa yang akan mereka hadapi di Valencia.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang waktu kick-off, saluran TV, dan cara menonton siaran langsungnya.

Pilihan saluran TV dan siaran langsung untuk Valencia vs Osasuna tercantum di bawah ini, agar Anda dapat memilih cara menontonnya secara langsung.

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