Cara menonton Uzbekistan U17 vs Italia U17 dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Jaringan privat virtual (VPN) dapat membantu.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Gunakan VPN yang tepercaya . Pilih penyedia layanan VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (komputer, ponsel, atau tablet).

. Pilih penyedia layanan VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (komputer, ponsel, atau tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga yang memegang hak siar.

Masuk & temukan tayangan. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 3 26 Nov 2026 - 09.00

Uzbekistan U17 menjamu Italia U17 dalam pertandingan Grup E Piala Dunia U17. Stadion dan kota tempat pertandingan berlangsung belum dikonfirmasi.

Italia datang sebagai pemuncak grup. Italia U17 memenangi lima pertandingan terakhirnya, termasuk kemenangan 2-1 atas Pantai Gading pada 23 November.

Rangkaian hasil itu ditopang pertahanan yang tangguh. Italia hanya kebobolan sekali dalam lima pertandingan tersebut dan mencatatkan nirbobol saat menghadapi Jamaika, Prancis, Armenia, dan Luksemburg.

Uzbekistan berada di posisi kedua grup dan menghadapi laga ini setelah menang 6-2 atas Jamaika pada 23 November. Tiga hari sebelumnya, mereka kalah 2-1 dari Pantai Gading.

Kedua tim pernah bertemu di turnamen ini. Italia menang 3-2 pada November 2025, sehingga Uzbekistan tahu betapa ketatnya pertemuan ini.

Berikut informasi yang tersedia tentang cara mengikuti pertandingan, beserta kabar tim, performa, dan klasemen.

Informasi resmi mengenai siaran Uzbekistan U17 vs Italia U17 saat ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan streaming langsung akan ditambahkan setelah pemegang hak siar dikonfirmasi.

Kabar tim & skuad