Cara menonton Union St.Gilloise vs Lech Poznan dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Virtual Private Network (VPN) dapat membantu.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (komputer, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (komputer, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar.

Masuk & temukan tayangan. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau pertandingan

Europa League - Pekan 5 26 Nov 2026 - 12.45 King Power at Den Dreef

Union Saint-Gilloise menjamu Lech Poznan dalam pertandingan Liga Europa di King Power at Den Dreef, Leuven.

Tim Belgia itu datang dengan performa gemilang. Tim asuhan David Hubert memenangi lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi dan menempati peringkat keempat klasemen fase liga.

Rangkaian itu mencakup kemenangan tandang 2-1 atas Celta Vigo di kompetisi Eropa pada 5 November dan kemenangan 1-0 atas Kortrijk di kompetisi domestik pada 22 November. Dalam periode tersebut, Union mencetak 11 gol dan hanya kebobolan empat kali.

Lech Poznan bertandang dengan catatan yang lebih tidak konsisten. Tim asuhan Niels Frederiksen kalah 3-1 dari Benfica dalam pertandingan terakhir mereka di kompetisi Eropa dan dikalahkan Siarka Tarnobrzeg di ajang piala.

Namun, performa mereka di Ekstraklasa mulai stabil setelah bermain imbang 2-2 melawan Zaglebie Lubin, lalu menang 1-0 di kandang GKS Katowice pada 22 November. Lech berada di peringkat ke-35 klasemen Liga Europa dan membutuhkan poin.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

Informasi resmi mengenai siaran Union Saint-Gilloise vs Lech Poznan saat ini belum tersedia. Detail saluran TV dan live streaming akan ditambahkan setelah dikonfirmasi oleh pemegang hak siar.

Kabar tim & skuad