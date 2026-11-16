Cara menonton Ukraina vs Georgia dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League B - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Kosice Football Arena

Ukraina menjamu Georgia di Kosice Football Arena, Kosice, dalam pertandingan Grup 2 UEFA Nations League B. Kedua tim datang dengan performa yang bertolak belakang.

Ukraina asuhan Andrea Maldera menjalani kampanye yang sulit. Mereka kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhir, termasuk dua kekalahan beruntun dari Irlandia Utara dan Hungaria pada Oktober, dan menempati peringkat ketiga klasemen grup menjelang laga ini.

Perjalanan Georgia di Nations League tidak kalah bergejolak. Tim asuhan Ramaz Svanadze berada di dasar klasemen Grup 2 setelah lima pertandingan, dengan empat kekalahan dalam lima laga terakhir. Kekalahan 2-0 dari Hungaria pada 14 November membuat posisi mereka genting.

Kedua tim bermain imbang 0-0 saat bertemu pada awal kampanye ini, September lalu di Tbilisi. Hasil itu kini terasa seperti kenangan lama bagi Georgia, yang belum meraih satu poin pun sejak saat itu.

Bagi Ukraina, kemenangan di laga ini akan meredakan sebagian tekanan yang muncul akibat rentetan hasil buruk. Bagi Georgia, tugasnya lebih mudah dirumuskan daripada diwujudkan: menang atau menghadapi degradasi yang hampir pasti.

Simak semua yang perlu Anda ketahui untuk menyaksikan Ukraina vs Georgia secara langsung, termasuk waktu kick-off, saluran TV, dan pilihan layanan streaming.

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