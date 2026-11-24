Cara menyaksikan Uganda U-17 vs Kaledonia Baru U-17 dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 3 25 Nov 2026 - 07.30

Uganda U-17 menghadapi Kaledonia Baru U-17 dalam laga Grup B Piala Dunia U-17. Kedua tim ingin menutup fase grup dengan hasil lebih baik.

Uganda memasuki pertandingan ini dengan satu poin. Pada laga terakhir, mereka menahan Ekuador 0-0, hasil yang membuat keadaan lebih stabil setelah kekalahan 0-3 dari Korea Selatan.

Hasil imbang itu menempatkan tim asal Afrika tersebut di posisi ketiga Grup B dan mereka masih punya sesuatu untuk diperjuangkan. Keberhasilan tidak kebobolan saat menghadapi Ekuador akan menambah kepercayaan diri lini pertahanan mereka.

Kaledonia Baru datang dalam kondisi yang jauh lebih sulit. Mereka kalah 0-6 dari Korea Selatan pada laga terakhir. Sebelumnya, mereka kalah tipis 0-1 dari Ekuador, hasil yang paling mendekatkan mereka pada perolehan poin di turnamen ini.

Tim asal Oseania itu berada di posisi keempat grup. Laga ini menjadi kesempatan untuk menghindari posisi juru kunci dan memberi skuad muda mereka sesuatu untuk dibawa pulang dari panggung terbesar sepak bola kelompok umur.

Uganda memiliki performa terkini yang lebih baik dan posisi lebih tinggi di klasemen, sehingga mereka menjadi tim yang dituntut meraih hasil.

Berikut informasi yang kami ketahui tentang cara menyaksikan pertandingan ini.

Kabar tim dan skuad