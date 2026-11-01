Cara menonton Tractor vs Neftchi Fargona dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 4 2 Nov 2026 - 11.00

Tractor dan Neftchi Fargona bertemu di Liga Champions Elite AFC dalam laga yang menjadi ujian penting bagi kedua klub saat mereka berupaya memperkuat posisi di grup Barat.

Tractor asuhan Javad Nekounam menghadapi pertandingan ini setelah meraih hasil yang beragam di dua kompetisi. Kekalahan 2-1 dari Al-Ain dalam laga kontinental terakhir membuat mereka tertekan untuk bangkit di kandang.

Neftchi Fargona, yang dilatih Islom Ismoilov, datang setelah kalah 1-2 dari Al Ittihad dalam pertandingan terakhir mereka di Liga Champions Elite AFC. Klub Uzbekistan itu juga tampil di kompetisi domestik dan meraih dua kemenangan beruntun di Liga Uzbekistan menjelang lawatan ini.

Kedua klub berada di paruh bawah klasemen grup Barat, sehingga poin dari laga ini sangat penting bagi ambisi mereka di kompetisi kontinental. Kekalahan bagi salah satu tim akan membuat jalan menuju babak berikutnya jauh lebih sulit.

Untuk mengetahui cara mengikuti pertandingan ini, simak seluruh informasi tayangan yang Anda perlukan berikut ini.

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