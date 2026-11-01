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AFC Champions League Elite
team-logoTractor
team-logoNeftchi Fargona
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Saksikan Tractor vs. Neftchi Fargona secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan melalui layanan streaming?

Tractor vs Neftchi Fargona
Tractor
Neftchi Fargona
AFC Champions League Elite

Panduan lengkap cara menonton langsung pertandingan Tractor vs Neftchi Fargona di Liga Champions Asia Elite hari ini.

Cara menonton Tractor vs Neftchi Fargona dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

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AFC Champions League Elite - Pekan 4

Tractor dan Neftchi Fargona bertemu di Liga Champions Elite AFC dalam laga yang menjadi ujian penting bagi kedua klub saat mereka berupaya memperkuat posisi di grup Barat.

Tractor asuhan Javad Nekounam menghadapi pertandingan ini setelah meraih hasil yang beragam di dua kompetisi. Kekalahan 2-1 dari Al-Ain dalam laga kontinental terakhir membuat mereka tertekan untuk bangkit di kandang.

Neftchi Fargona, yang dilatih Islom Ismoilov, datang setelah kalah 1-2 dari Al Ittihad dalam pertandingan terakhir mereka di Liga Champions Elite AFC. Klub Uzbekistan itu juga tampil di kompetisi domestik dan meraih dua kemenangan beruntun di Liga Uzbekistan menjelang lawatan ini.

Kedua klub berada di paruh bawah klasemen grup Barat, sehingga poin dari laga ini sangat penting bagi ambisi mereka di kompetisi kontinental. Kekalahan bagi salah satu tim akan membuat jalan menuju babak berikutnya jauh lebih sulit.

Untuk mengetahui cara mengikuti pertandingan ini, simak seluruh informasi tayangan yang Anda perlukan berikut ini.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Tractor vs Neftchi Fargona

Manajer

  • J. Nekounam

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