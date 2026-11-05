Cara menonton Toulouse vs Strasbourg dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 10 6 Nov 2026 - 14.45 Stadium de Toulouse

Toulouse menjamu Strasbourg di Stadium de Toulouse dalam laga Ligue 1 yang memiliki arti berbeda bagi dua tim dengan arah perjalanan yang sangat berlainan.

Toulouse asuhan Jens Berthel Askou sulit ditebak musim ini, dengan hasil imbang dan kekalahan yang diselingi kemenangan meyakinkan sesekali. Mereka memasuki pertandingan ini setelah kalah 2-0 dari Marseille di liga, hasil yang akan membuat mereka lebih fokus menjelang laga kandang yang mereka harapkan bisa dimenangi.

Strasbourg tiba di Toulouse dalam performa buruk dan menghadapi tekanan yang kian besar. Tim asuhan Hugo Oliveira kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1, kerap kebobolan dan kesulitan menemukan pijakan yang konsisten di klasemen. Satu-satunya hasil positif dalam rentang tersebut adalah kemenangan 5-1 atas Auxerre pada 1 November.

Kedua klub berada di paruh bawah klasemen Ligue 1 dan hanya terpaut satu posisi. Hal itu membuat laga ini menjadi persaingan yang sengit, meski momentum kedua tim bertolak belakang.

Daftar pemain cedera Strasbourg terus membatasi pilihan Oliveira, sementara Toulouse harus menghadapi absennya gelandang Aron Doennum karena skorsing, di samping masalah cedera mereka sendiri.

Kedua tim sama-sama tidak mampu menanggung kekalahan dalam laga ini. Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan Ligue 1 ini, termasuk waktu kick-off dan kabar tim, di bawah ini.

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