Cara menonton Tottenham Hotspur Women vs Everton Women dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

WSL - Pekan 10 14 Nov 2026 - 10.00 BetWright Stadium

Tottenham Hotspur Women menjamu Everton Women di BetWright Stadium dalam pertandingan WSL yang penting bagi kedua klub seiring berjalannya musim.

Tottenham asuhan Martin Ho menempati peringkat keempat klasemen dan menghadapi laga ini dengan kepercayaan diri yang kembali setelah menang 2-1 atas Brighton & Hove Albion dalam pertandingan liga sebelumnya. Hasil itu diraih setelah dua kekalahan beruntun dari Arsenal dan Chelsea, sehingga Tottenham ingin melanjutkan momentum tersebut di hadapan pendukung sendiri.

Everton datang dengan performa yang berbeda. Tim asuhan Scott Phelan bermain imbang 1-1 dengan Chelsea di WSL sebelum menang 6-0 atas Durham Women di Piala WSL pada laga terakhir, hasil yang tentu mendongkrak moral mereka menjelang lawatan ke London ini.

Everton menempati peringkat kedelapan klasemen WSL dan membutuhkan poin untuk naik peringkat. Kemenangan di BetWright Stadium akan menjadi bukti kemampuan tim yang telah menunjukkan bahwa mereka bisa meraih hasil lewat perjuangan keras musim ini.

Tottenham memiliki keuntungan bermain di kandang dan posisi empat besar yang harus dipertahankan. Everton memiliki motivasi untuk mengejar ketertinggalan.

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