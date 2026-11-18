Cara menyaksikan Tottenham Hotspur vs Ipswich Town dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 10.00 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur menjamu Ipswich Town di Tottenham Hotspur Stadium pada Sabtu, 21 November, dalam laga Liga Primer Inggris yang memiliki bobot besar bagi kedua tim yang berada di ujung klasemen yang berlawanan.

Tottenham datang ke laga ini dengan tekad menghentikan tren goyah. Tim asuhan Roberto De Zerbi kalah 1-0 dari Leeds United pada pertandingan terakhir mereka, hasil yang mengganggu momentum setelah meraih dua kemenangan beruntun atas Crystal Palace dan Chelsea. Skuad yang dihantam daftar cedera panjang membuat konsistensi sulit dipertahankan.

Ipswich, yang kembali ke kasta tertinggi di bawah Gary O'Neil setelah meraih promosi otomatis dari Championship, telah menunjukkan cukup bukti bahwa mereka layak berada di level ini. Mereka menempati posisi ke-14 dengan 11 poin dari 10 pertandingan, raihan yang patut dihargai bagi tim promosi yang menjalani jadwal sulit.

Ipswich Town bertandang ke London utara setelah menelan kekalahan 1-2 di markas Bournemouth, meski performa mereka dalam lima laga terakhir menunjukkan gambaran yang lebih beragam. Kemenangan di kandang Fulham serta hasil imbang melawan Nottingham Forest dan Hull City menandakan tim yang kompetitif, meskipun hasil tidak selalu berpihak kepada mereka.

Salah satu pemain yang bisa menjadi pembeda adalah Julio Enciso. Pemain asal Paraguay berusia 22 tahun itu cepat beradaptasi dengan sistem O'Neil dan menawarkan permainan kreatif berenergi tinggi di posisi nomor sepuluh yang dapat merepotkan lini pertahanan mana pun. Ia telah mencetak dua gol dan dua assist musim ini, serta menandatangani kontrak berdurasi lima tahun saat kembali bergabung dengan klub secara permanen.

Bagi Tottenham, absennya Xavi Simons, Savio, Mykhaylo Mudryk, dan Mathys Tel, di antara pemain lainnya, membuat De Zerbi memiliki pilihan terbatas di lini serang. Cara ia mengatasi krisis cedera tersebut akan sangat menentukan apakah Tottenham dapat kembali ke jalur kemenangan.

Simak terus untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang di mana menyaksikan Tottenham vs Ipswich Town secara langsung.

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