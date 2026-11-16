Cara menonton Tanzania vs Nigeria dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 4 17 Nov 2026 - 08.00

Tanzania menjamu Nigeria dalam kualifikasi Piala Afrika. Nigeria bertandang ke Afrika Timur dengan harapan melanjutkan momentum positif di grup.

Tim asuhan Eric Chelle datang dalam performa bagus. Nigeria mengalahkan Tanzania 3-1 pada pertemuan sebelumnya, 13 November, dan juga meraih kemenangan atas Madagaskar pada fase awal kualifikasi. Hasil-hasil itu memberi mereka modal kuat di Grup L.

Tanzania berada di bawah tekanan saat bermain di kandang. Tim asuhan Miguel Gamondi gagal menang dalam tiga pertandingan kompetitif terakhir, kalah dari Guinea-Bissau dan Nigeria di kualifikasi serta bermain imbang melawan Madagaskar. Kekalahan di kandang akan sangat merugikan peluang mereka untuk lolos.

Perjalanan Nigeria di kualifikasi bukannya tanpa hambatan. Kekalahan 3-0 dari Guinea-Bissau masih menjadi catatan buruk mereka, dan Chelle tahu bahwa konsistensi sepanjang fase grup adalah hal yang terpenting.

Tanzania akan mendapat kepercayaan diri dari dukungan suporter sendiri, tetapi rekor pertemuan terakhir tidak memberi Nigeria banyak alasan untuk khawatir. Nigeria memenangi tiga dari empat pertemuan terakhir kedua tim.

Untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Tanzania vs Nigeria, termasuk pilihan siaran langsung dan waktu sepak mula, simak informasi berikut.

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