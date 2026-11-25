Cara menonton Tampines Rovers FC vs Shanghai Shenhua dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 5 26 Nov 2026 - 05.00

Tampines Rovers menjamu Shanghai Shenhua di Liga Champions AFC Two. Kedua tim berupaya memperbaiki posisi mereka di Grup G. Lokasi pertandingan belum dikonfirmasi.

Tampines berada di peringkat keempat grup dan datang dengan hasil yang beragam. Mereka mengalahkan Hougang United 5-0 di S.League pada 22 November, setelah sebelumnya bermain imbang tanpa gol melawan Geylang International.

Performa mereka di kompetisi kontinental lebih sulit dinilai. Tampines dua kali kalah dari Svay Rieng, yakni 5-1 pada 29 Oktober dan 2-0 pada 5 November. Pertahanan mereka kebobolan banyak gol dalam kedua laga tersebut.

Shenhua berada di peringkat ketiga grup, tetapi kalah dalam dua pertandingan terakhir mereka di Liga Champions AFC Two melawan Machida Zelvia, masing-masing 1-0 dan 2-1. Di kompetisi domestik, mereka bangkit dengan kemenangan 4-0 atas Qingdao West Coast pada 8 November.

Kedua tim sudah bertemu musim ini. Shenhua menang 2-1 di Shanghai pada 17 September, sehingga Tampines berkesempatan membalas kekalahan itu di kandang.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang waktu kick-off, informasi siaran, dan performa terkini menjelang pertandingan.

Informasi siaran resmi untuk Tampines Rovers vs Shanghai Shenhua saat ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan live streaming akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

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