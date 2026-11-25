Cara menonton Tai Po vs Adelaide United dengan VPN

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Pratinjau Pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 5 26 Nov 2026 - 07.15

Tai Po menjamu Adelaide United di AFC Champions League Two. Posisi di Grup F dipertaruhkan bagi kedua tim yang sama-sama kesulitan dalam kompetisi ini.

Klub Hong Kong itu berada di peringkat keempat grup dan datang setelah kalah 2-1 dari Kitchee di 1. Division pada 21 November. Sebelumnya, mereka menang 3-1 di kandang Eastern District pada awal bulan.

Performa Tai Po di kompetisi kontinental kurang baik. Dalam dua laga terakhir mereka di Champions League Two, Tai Po kalah 4-1 dan 0-3 dari BG Pathum United. Karena itu, hasil di kandang menjadi penting.

Adelaide United berada di peringkat ketiga Grup F, tetapi datang dengan kepercayaan diri yang rendah. Tim Australia itu kalah 4-2 dari Western Sydney Wanderers di A-League Men pada 20 November.

Hasil mereka belakangan ini di kompetisi kontinental juga mengecewakan. Adelaide kalah 5-0 dari Lion City Sailors pada 5 November dan 2-0 dari lawan yang sama pada 29 Oktober.

Tim tamu memang mengalahkan Tai Po 3-0 saat kedua tim bertemu pada September, sehingga pertemuan kali ini semakin menarik.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, mulai dari waktu kick-off hingga kabar tim dan performa terkini.

Kabar tim dan skuad