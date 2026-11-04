Cara menonton Svay Rieng vs Tampines Rovers FC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 4 5 Nov 2026 - 07.15

Svay Rieng menjamu Tampines Rovers FC di Grup G Liga Champions Asia 2, dengan kedua tim berupaya memperkuat posisi mereka di klasemen.

Klub Kamboja itu menempati posisi kedua di grup dan menghadapi laga ini dengan bekal pengalaman dari pertandingan-pertandingan kontinental baru-baru ini. Performa kandang mereka di kompetisi ini menjadi sorotan, dan mereka ingin melanjutkannya.

Tampines Rovers datang dari kompetisi domestik Singapura, setelah bermain imbang 0-0 melawan Geylang International FC di S.League hanya beberapa hari sebelum laga ini. Hasil itu memperpanjang rentetan hasil yang tidak konsisten bagi klub tersebut, yang sepanjang periode ini harus membagi fokus antara kompetisi regional dan domestik.

Kedua tim bertemu beberapa hari lalu dan menghasilkan hasil yang mungkin mengejutkan banyak pengamat. Svay Rieng menang 5-1 dalam pertemuan itu, skor yang membuat laga kembali ini menarik untuk dinantikan.

Tampines harus menunjukkan respons besar jika ingin menjaga peluang mereka di Grup G. Sebaliknya, Svay Rieng akan berusaha mengukuhkan posisi di papan atas klasemen dengan kembali meraih hasil positif di kandang.

Simak informasi lengkap tentang tempat menonton Svay Rieng vs Tampines Rovers FC, termasuk waktu kick-off dan kabar tim terbaru.

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